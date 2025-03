Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι η Ουάσινγκτον θα υπογράψει «πολύ σύντομα» μια συμφωνία με την Ουκρανία για τις σπάνιες γαίες.

«Ένα από τα πράγματα που κάνουμε είναι να υπογράψουμε μια συμφωνία, πολύ σύντομα, όσον αφορά τις σπάνιες γαίες με την Ουκρανία, οι οποίες έχουν τεράστια αξία», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ έκανε αυτό το σχόλιο αφού υπέγραψε μια εκτελεστική εντολή για την αύξηση της παραγωγής κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών από τις ΗΠΑ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

President Trump invoked the wartime Defense Production Act Thursday to spur US development of critical minerals and rare earth elements. The critical minerals include uranium, copper, potash, gold — and maybe coal.

via @AriNatter and @JoeDeaux:https://t.co/L9g3ylTf8t

— Josh Wingrove (@josh_wingrove) March 20, 2025