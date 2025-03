Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επέκτεινε τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη νότια Γάζα.

Σύμφωνα με τις IDF, τις προηγούμενες ώρες τα ισραηλινά στρατεύματα προωθήθηκαν στον καταυλισμό Σαμπούρα στη Ράφα και κατέστρεψαν «υποδομές τρομοκρατών».

Την ίδια ώρα, ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν παραλιακά στη βόρεια Γάζα και στον Διάδρομο Νετζαρίμ στην κεντρική Γάζα.

Στη βόρεια Γάζα, οι IDF λένε ότι οι στρατιώτες τους κατέστρεψαν υποδομή που χρησιμοποιούσε η Χαμάς ως αρχηγείο τους περασμένους μήνες για να σχεδιάζει και να εκτελεί επιθέσεις σε στρατεύματα και αμάχους.

Επιπροσθέτως, αεροπορικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας θέσεις της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, λέει ο ισραηλινός στρατός.

Πιο συγκεκριμένα, «ο επικεφαλής των γενικών δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς, Ρασίντ Τζαχτζούχ, ο επικεφαλής του τομέα της Χαν Γιουνίς των γενικών δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς, Αϊμάν Ατσαλίχ και ένα βασικό στέλεχος της μονάδας λαθρεμπορίου όπλων της Ισλαμικής Τζιχάντ, ο Ισμαήλ Αμπντ αλ-Ααλ, σκοτώθηκαν σε στοχευμένα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των IDF και της υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 591 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις επιθέσεις του Ισραήλ στις τελευταίες 72 ώρες.

Τουλάχιστον 1.042 έχουν τραυματιστεί, πρόσθεσε.

Πολλοί άλλοι, «άγνωστος αριθμός», παραμένουν κάτω από τα ερείπια.

Palestinians inspect the rubble of their homes that were destroyed by Israeli airstrikes targeting residential buildings in Khan Younis city, south of the Gaza Strip, earlier today. pic.twitter.com/4oFW1y9EAw

— Quds News Network (@QudsNen) March 20, 2025