ΗΠΑ: Ο Τραμπ υποστηρίζει πλήρως τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, η Χαμάς έπαιζε παιχνίδια με τους ομήρους

Για την αμερικάνικη στάση σχετικά με το «σπάσιμο» της εκεχειρίας στη Γάζα μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει πλήρως τις ενέργειες του Ισραήλ.

Ο Τραμπ, δήλωσε η Λέβιτ, «κατέστησε σαφές στη Χαμάς ότι αν δεν απελευθερώσει όλους τους ομήρους, θα πληρώσει με κόλαση. Και δυστυχώς, η Χαμάς επέλεξε να παίξει παιχνίδια στα μέσα ενημέρωσης με ζωές».

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος «υποστηρίζει πλήρως το Ισραήλ και τις IDF και τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τις τελευταίες ημέρες».

«Ο επικεφαλής των γενικών δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς, Ρασίντ Τζαχτζούχ, ο επικεφαλής του τομέα της Χαν Γιουνίς των γενικών δυνάμεων ασφαλείας της Χαμάς, Αϊμάν Ατσαλίχ και ένα βασικό στέλεχος της μονάδας λαθρεμπορίου όπλων της Ισλαμικής Τζιχάντ, ο Ισμαήλ Αμπντ αλ-Ααλ, σκοτώθηκαν σε στοχευμένα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των IDF και της υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το ισραηλινό Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων δήλωσε: «Οι οικογένειες των ομήρων ανησυχούν για την επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων και των επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Η απόφαση αυτή θέτει συνειδητά σε κίνδυνο τους ομήρους, όπως έχουν καταθέσει επανειλημμένα οι επιζώντες από την ομηρία».

Σύμφωνα με τη Haaretz, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κοντά στην ιδιωτική κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ κατά της απόλυσης του επικεφαλής της Shin Bet και για να απαιτήσουν την επιστροφή όλων των ομήρων, με αφορμή τις χερσαίες επιδρομές των IDF στη Γάζα.

Η αστυνομία σταμάτησε με βία τους διαδηλωτές που επιχείρησαν να σπάσουν τα εμπόδια που περιβάλλουν την οικία, χρησιμοποιώντας αύρες.

Δείτε σχετικό βίντεο:

🇮🇱 Protesters were targeted with a water cannon outside Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s residence in Jerusalem. Their demonstration criticised his handling of the hostage crisis, and also comes amid a plan to fire the country’s head of internal security while Israel… pic.twitter.com/jDljxhWHwq

— 🔴 Press review and more 🛰 (@EUFreeCitizen) March 20, 2025