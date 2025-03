Unitree G1: Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που μπορεί να εκτελέσει πλάγια περιστροφή

Παγκόσμια καινοτομία φαίνεται να αποτελεί το ρομπότ Unitree G1 της κινεζικής εταιρείας Unitree Robotics, το οποίο παρουσιάστηκε στο κοινό τον περασμένο Μάιο.

Το εν λόγω ανθρωποειδές ρομπότ ξεχωρίζει από κάθε άλλο εξαιτίας της υψηλής ευελιξίας που διαθέτει, γεγονός που του επιτρέπει να εκτελεί σύνθετες κινήσεις με ανθρώπινη δεξιότητα.

Μάλιστα είναι το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που έχει την ικανότητα να εκτελεί πλάγια περιστροφή.

Πρόσφατα, το Unitree G1 επέδειξε εντυπωσιακές ικανότητες, εκτελώντας κινήσεις Kung Fu με ακρίβεια και ισορροπία, όπως παρουσιάστηκε σε βίντεο της εταιρείας.

Δείτε το βίντεο:

Kungfu BOT: Unitree G1🥳

We have continued to upgrade the Unitree G1’s algorithm, enabling it to learn and perform virtually any movement. What other moves would you like to see. Do share with us in the comments. (Please keep a safe distance from the robot.)#Unitree #Kungfu… pic.twitter.com/1vDZHyRjqZ

— Unitree (@UnitreeRobotics) February 25, 2025