Μεγάλο πλήγμα στην Αργεντινή: Χωρίς Μέσι κόντρα σε Ουρουγουάη και Βραζιλία (pic)

Χωρίς τον Λιονέλ Μέσι θα παραταχθεί η Αργεντινή στα προσεχή ματς με Ουρουγουάη και Βραζιλία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο αρχηγός της «Αλμπισελέστε» αντιμετωπίζει τραυματισμό στον προσαγωγό στο αριστερό του πόδι από τον αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι κόντρα στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ (2-1), όπου επέστρεψε στην αρχική ενδεκάδα μετά από ένα μήνα και σκόραρε.

Αν και αρχικά ήταν αμφίβολος, τελικά αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί και έμεινε εκτός αποστολής, όπως επίσης και ο Πάουλο Ντιμπάλα που είναι τραυματίας. Θυμίζουμε πως η Αργεντινή βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου, στο +5 από την Ουρουγουάη.

🚨 LIONEL MESSI OUT FOR ARGENTINA. FINAL LIST VS. URUGUAY AND BRAZIL. 🇦🇷 pic.twitter.com/X0Ek9fXG67

— Roy Nemer (@RoyNemer) March 17, 2025