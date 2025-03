Τα μυστήρια του How to Get Away with Murder, το ακραίο ταξίδι του Rick & Morty και η μεγάλη επιστροφή του Daredevil

Όλοι μιλάνε για την αρχή του τέλους της συμβατικής τηλεόρασης, με τις νεότερες γενιές να επιλέγουν άλλους τρόπους ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Ειδικότερα η ψυχαγωγία έχει εναποθέσει τα δυνατά της χαρτιά στις πλατφόρμες και on demand υπηρεσίες που δίνουν τον απόλυτο έλεγχο του περιεχομένου στους τηλεθεατές.

Οπότε αγαπητοί μου αναγνώστες η τηλεόραση δεν έχει χάσει τη μαγεία της, απλά ενηλικιώθηκε και δείχνει πιο ενδιαφέρουσα από ποτέ. Σειρές όπως το Daredevil: Born Again, το Rick & Morty και το How to Get Away with Murder αποδεικνύουν ότι στη μικρή οθόνη φιλοξενούνται μεγάλες ιστορίες: από τα δικαστήρια της Βαϊόλα Ντέιβις που δίνει masterclass ερμηνείας, τη Νέα Υόρκη του Ματ Μέρντοκ, που επιστρέφει με μια ταυτότητα πιο ρευστή και ενδιαφέρουσα από ποτέ, μέχρι το πολυσύμπαν του Rick & Morty, όπου η πραγματικότητα είναι πάντα μια ελαφρώς διεστραμμένη εκδοχή του χάους. Η νέα τηλεοπτική σεζόν έχει κάτι για όλους.

Daredevil born again

Τον αγαπάμε όλοι και μας είχε λείψει. Ο τυφλός δικηγόρος Ματ Μέρντοκ, γνωστός και ως υπερήρωας της Marvel Daredevil, αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις στη μητρόπολη, που θα του δημιουργήσουν υπαρξιακούς προβληματισμούς σχετικά με το ποιος είναι και τι θα συμβεί τώρα που ο Γουίλσον Φισκ διεκδικεί τη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Μπορεί να έχει αποσυρθεί χρόνια από τη δράση ως Daredevil αλλά η απόφαση του Φισκ τον αναγκάζει να επανεξετάσει την απόφασή του και να αντιμετωπίσει τις νέες απειλές.​

Το DAREDEVIL BORN AGAIN αποτελεί την 13η τηλεοπτική παραγωγή της Marvel. Πλέον, επιστρέφει αποκλειστικά στο Disney+, με μια πρωτότυπη σειρά 9 επεισοδίων στην πρώτη σεζόν και με επιβεβαιωμένη 2η σεζόν μέσα στο 2026.

Fun fact: θα κυκλοφορήσει του χρόνου σπέσιαλ τηλεοπτικό επεισόδιο με επίκεντρο τον Punisher.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι Τσάρλι Κοξ ως Ματ Μέρντοκ / Daredevil, Βίνσεντ Ντ’Ονόφριο ως Γουίλσον Φισκ / Kingpin, Ντέμπορα Αν Γουόλ ως Κάρεν Πέιτζ, Έλντεν Χένσον ως Φόγκι Νέλσον, Τζον Μπέρνθαλ ως Φρανκ Καστλ / Punisher, Μαργαρίτα Λεβιέβα ως Χέδερ Γκλεν και άλλοι.

Όσο για τις κριτικές, στο imdb.com σκοράρει πολύ ψηλά (8.9/10), έχει λάβει πολύ θετικές κριτικές με το NME να τη θεωρεί ως την καλύτερη δουλειά της Marvel μέχρι σήμερα. Από την άλλη, ο Guardian αναρωτιέται αν θα είναι καλύτερη από το The Penguin της DC και αυτό μέλει να φανεί στη συνέχεια. Υπογραμμίζει δε τις δυναμικές σκηνές δράσης, όπως και τη χημεία μεταξύ των Κοξ και Ντ’Ονόφριο, που υπόσχονται να κρατήσουν το ενδιαφέρον των θεατών.

Rick & Morty

Αν σας αρέσουν τα κινούμενα σχέδια ενηλίκων, το μαύρο χιούμορ, η φαντασία και οι mind-bending ιστορίες, τότε αυτό θα γίνει ο επόμενος μεγάλος τηλεοπτικός εθισμός σας.

Αυτή η δημοφιλής αμερικανική animated σειρά δημιουργημένη από τους Dan Harmon και Justin Roiland έχει ήδη μία πορεία 12 χρόνων και 7 σεζόν με φανατικούς ανά τον κόσμο χάρη του ιδιαίτερου χιούμορ της, της φιλοσοφικής της διάστασης και των ποικίλων θεμάτων που εξερευνά.

Το Rick and Morty είναι μια τηλεοπτική εμπειρία από μόνο του. Η σειρά ακολουθεί τις περιπέτειες του ιδιοφυούς αλλά αλκοολικού και μηδενιστή επιστήμονα Rick Sanchez, και του εγγονού του αμήχανου αλλά καλοπροαίρετου εφήβου Morty Smith. Μαζί ταξιδεύουν σε παράλληλα σύμπαντα, επικίνδυνες διαστάσεις και… εξωγήινους κόσμους, δημιουργώντας χάος και θέτοντας παράλληλα βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα για την ύπαρξη, την ελεύθερη βούληση και φυσικά το νόημα της ζωής.

Στους κεντρικούς χαρακτήρες ο αντισυμβατικός επιστήμονας Rick Sanchez, ο αγχώδης εγγονός του Morty Smith, η αδερφή του Morty Summer Smith, η μητέρα του Morty και κόρη του Rick κτηνίατρος Beth Smith (με θέματα εγκατάλειψης από τον πατέρα της) και ο αδέξιος πατέρας του Morty Jerry Smith.

Γιατί θα το αγαπήσετε; Γιατί σατιρίζει επιστημονικά κλισέ και την ποπ κουλτούρα, διαθέτει ένα βαθύ επιστημονικό υπόβαθρο, έχει έξυπνο πλην μαύρο χιούμορ και μία πολυσύνθετη αφήγηση που κρατάει το ενδιαφέρον. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ιδέα του Rick and Morty ξεκίνησε ως παρωδία του Back to the Future, ενώ υπάρχουν πολλές sci-fi αναφορές, από Doctor Who μέχρι Lovecraft.

Όλοι οι κύκλοι της επιτυχημένης σειράς κινουμένων σχεδίων επιστημονικής φαντασίας για ενήλικους παίζουν από τη MAX αποκλειστικά στο Vodafone TV!

How to get away with murder

Δεν χρειάζεται να ξέρεις από Νόμους και Δίκαιο για να γοητεύεσαι από δραματικές σειρές με πρωταγωνιστές δικηγόρους και νομικούς γενικότερα. Μία τέτοια περίπτωση είναι η αμερικανική δραματική τηλεοπτική σειρά που ακούει στο όνομα How to Get Away with Murder. Από τον τίτλο καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για κάτι που θα σας κρατήσει το ενδιαφέρον και στα 90 απολαυστικά της επεισόδια.

Η ιστορία επικεντρώνεται στην Ανναλίζ Κίτινγκ (Βαϊόλα Ντέιβις), μια πραγματικά χαρισματική και ολίγον αινιγματική καθηγήτρια ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μίντλετον στη Φιλαδέλφεια, η οποία, σε συνεργασία με μια ομάδα φιλόδοξων φοιτητών νομικής, εμπλέκεται σε περίπλοκες υποθέσεις δολοφονίας που αλλάζουν τη ζωή τους.

Στους κύριους συντελεστές οι Βαϊόλα Ντέιβις ως Ανναλίζ Κίτινγκ, Μπίλι Μπράουν ως Νέιτ Λέιχι, Άλφρεντ Ένοχ ως Γουές Γκίμπινς, Τζακ Φαλάχι ως Κόνορ Γουόλς, Άτζα Ναόμι Κινγκ ως Μικαέλα Πρατ, Ματ ΜακΓκόρι ως Άσερ Μίλστοουν, Κάρλα Σόουζα ως Λόρελ Καστίγιο, Τσάρλι Γουέμπερ ως Φρανκ Ντελφίνο και Λίζα Βάιλ ως Μπόνι Γουίντερμποτομ.

Η σειρά έχει λάβει θετικές κριτικές, ιδιαίτερα για την ερμηνεία της Βαϊόλα Ντέιβις που επαινέθηκε ευρέως. Η Μέρι ΜακΝαμάρα από τους Los Angeles Times έγραψε: «Μαγνητική και εκφοβιστική, η Ντέιβις δημιουργεί μια αδιάλλακτη επιφάνεια κάτω από την οποία σιγοβράζουν διάφορα συναισθήματα». Η Μελίσα Μερτζ από το Entertainment Weekly περιέγραψε την ερμηνεία της Ντέιβις ως «ισχυρά πολυεπίπεδη», υπογραμμίζοντας την ικανότητά της να αποδίδει σύνθετα συναισθήματα με λεπτότητα. Σημειώνεται ότι η Βαϊόλα Ντέιβις έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά για την ερμηνεία της στα Primetime Emmy Awards.

Θέλετε να το ζήσετε και εσείς αυτό το δράμα; Σας περιμένουν και τα 90 μοναδικά επεισόδια στο κλασικό πια HOW TO GET AWAY WITH MURDER στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV!

