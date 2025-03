Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Σαγιέντ Αλί Χαμενεΐ, κατήγγειλε το Σάββατο αυτό που χαρακτήρισε «τακτικές εκφοβισμού», μία ημέρα μετά την αποκάλυψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι έστειλε επιστολή στην ιρανική ηγεσία και απείλησε με στρατιωτική δράση εναντίον της χώρας.

Σε συνέντευξή του στο Fox Business, ο Τραμπ ανέφερε ότι «υπάρχουν δύο τρόποι για να αντιμετωπιστεί το Ιράν: στρατιωτικά ή κάνεις μια συμφωνία» για να αποτρέψεις την Τεχεράνη από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Κάποιες κυβερνήσεις-νταήδες – πραγματικά δεν ξέρω κανέναν καταλληλότερο όρο για κάποιες ξένες προσωπικότητες και ηγέτες από τη λέξη νταήδες – επιμένουν στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Σαγιέντ Αλί Χαμενεΐ σε αξιωματούχους. Ο Ιρανός ηγέτης διαβεβαίωσε ότι τέτοιες εκφοβιστικές δυνάμεις επιδιώκουν να επιβάλουν τις δικές τους απαιτήσεις, όπως μεταδίδει το Al Mayadeen του Λιβάνου.

«Η επιμονή ορισμένων εκφοβιστικών κυβερνήσεων στις διαπραγματεύσεις δεν αποσκοπεί στην επίλυση των ζητημάτων. Οι συνομιλίες γι’ αυτούς είναι ένας δρόμος για να έχουν νέες απαιτήσεις, δεν αφορά μόνο το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν. Το Ιράν σίγουρα δεν θα δεχθεί τις προσδοκίες τους», υπογράμμισε, χωρίς να κατονομάσει ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να αναφερθεί στην επιστολή του Τραμπ.

«Θέτουν νέες απαιτήσεις που σίγουρα δεν θα γίνουν αποδεκτές από το Ιράν, όπως οι αμυντικές μας δυνατότητες, το βεληνεκές των πυραύλων και η διεθνής επιρροή», ανέφερε ο Σαγιέντ Αλί Χαμενεΐ.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των… Περσών Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν έχει λάβει καμία επιστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Την έχουμε ακούσει και εμείς (την επιστολή), αλλά δεν έχουμε λάβει τίποτα», δήλωσε ο Αραγκτσί στους δημοσιογράφους το Σάββατο.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν ποτέ δεν συμφώνησε και ποτέ δεν θα συμφωνήσει σε διαπραγματεύσεις που συνεπάγονται εξαναγκασμό. Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αραγκτσί δήλωσε στο AFP την Παρασκευή ότι η Τεχεράνη δεν θα διαπραγματευτεί υπό «μέγιστη πίεση».

Ο Τραμπ επανέφερε την πολιτική της μέγιστης πίεσης στο προς την Τεχεράνη όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρθηκαν από την πυρηνική συμφωνία του 2015 -που είναι επισήμως γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA)- το 2018. Ενώ οι ΗΠΑ επί Τραμπ ήταν αυτές που δολοφόνησαν τον στρατηγό Σολεϊμάνι, κάτι που το Ιράν δεν ξεχνά.

Το JCPOA, που υπεγράφη μεταξύ της Τεχεράνης και των δυτικών δυνάμεων, είχε προβλέψει την ελάφρυνση των κυρώσεων με αντάλλαγμα περιορισμούς στις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν.

Τους τελευταίους μήνες, η Τεχεράνη έχει εμπλακεί σε διπλωματικές προσπάθειες με τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες γύρω από το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Ωστόσο, το Σάββατο, ο Σαγίντ Χαμενεΐ επέκρινε τα τρία ευρωπαϊκά έθνη επειδή ισχυρίστηκαν ότι το Ιράν απέτυχε να εκπληρώσει τις πυρηνικές του δεσμεύσεις στο πλαίσιο της JCPOA. «Λέτε ότι το Ιράν δεν έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της JCPOA. Εντάξει, έχετε εκπληρώσει τις δεσμεύσεις σας στο πλαίσιο της JCPOA;», απάντησε.

Το Ιράν αρνείται σταθερά ότι επιδιώκει πυρηνικά όπλα, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι αυστηρά για ειρηνικούς σκοπούς. Αξιωματούχοι έχουν συχνά επικαλεστεί θρησκευτικό διάταγμα που εξέδωσε ο Σαγιέντ Χαμενεΐ και απαγορεύει την ανάπτυξη τέτοιων όπλων.

Μετά από την παραπάνω απόρριψη από το Ιράν της έκκλησης του Ντόναλντ Τραμπ να διαπραγματευτεί μια πυρηνική συμφωνία, ο Λευκός Οίκος επανέλαβε τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου ότι η Τεχεράνη μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε στρατιωτικά είτε με τη σύναψη μιας συμφωνίας.

«Ελπίζουμε ότι το καθεστώς του Ιράν βάζει τον λαό και τα συμφέροντά του πάνω από την τρομοκρατία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μπράιαν Χιουζ,

