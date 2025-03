Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν χθες Κυριακή όταν ένοπλος που επέβαινε σε μοτοσικλέτα άνοιξε πυρ εναντίον προσκυνητών στο χωριό Χαγιαλίν της επαρχίας Χάμα, στη Συρία, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό Sham FM (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, @newsintifada).

Ενοπλος άνοιξε αδιακρίτως πυρ εναντίον ανθρώπων που έβγαιναν από τέμενος, σκορπώντας τον θάνατο και τον πανικό

A number of people are said to have been killed in a clash between people leaving a mosque in the town of Hayalin in the northwestern countryside of Hama in Syria. pic.twitter.com/I5QSkuQUXg — Memet Aksakal (@aksakal_memet) March 2, 2025

Ο ένοπλος άνοιξε αδιακρίτως πυρ εναντίον ανθρώπων που έβγαιναν από τέμενος, σκορπώντας τον θάνατο και τον πανικό, μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός.

Syria A group of people who reportedly came back from praying at the mosque were shot at by unknown individuals riding motorcycles in Hayalin (Hayaleen) in the northwestern countryside of Hama. Reports talk about a “massacre” pic.twitter.com/saR1CKMOn7 — ScharoMaroof (@ScharoMaroof) March 2, 2025

Ανθρωποκυνηγητό

Επί τόπου έσπευσαν διασώστες και ομάδες πολιτοφυλακής προκειμένου να περιθάλψουν τους τραυματίες, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

#BREAKING | Local sources to #AlMayadeen: 6 people were killed and more than 12 others were injured as a result of a shooting outside a mosque in the village of #Hayalin in the #Hama countryside#Syria pic.twitter.com/YyYRJgw9dF — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) March 2, 2025

Αδιευκρίνιστο παραμένει το κίνητρο της επίθεσης, για την οποία δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

Πηγή: ΑΠΕ