Έτοιμος για το League Stage του νέου Champions League ο Ολυμπιακός (pic)

Ένα πολύ μεγάλο βήμα τίτλου έκανε χθες (2/3) το βράδυ ο Ολυμπιακός που πέρασε από τη Νέα Φιλαδέλφεια επικρατώντας της ΑΕΚ με 1-0, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Superleague, χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Τσικίνιο στο 90ο λεπτό της συνάντσης.

Έτσι το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι πια στο +5 από τη δεύτερη Ένωση με μία αγωνιστική της κανονικής περιόδου να απομένει κι ενώ έρχονται τα πλέι οφ των τεσσάρων πρώτων ομάδων όπου θα μπουν με ένα ισχυρό πλεονέκτημα για να φτάσουν στο 48ο πρωτάθλημα.

Φυσικά, πέραν της «μάχης» για τον τίτλο, οι Ερυθρόλευκοι ρίχνουν… κλεφτές ματιές στα άλλα πρωταθλήματα της Ευρώπης, έχοντας ως μεγάλο στόχο την απευθείας πρόκρισή τους στη League Phase του νέου φορμάτ του Champions League. Έχοντας μάλιστα πολύ υψηλές πιθανότητες να το πετύχουν.

Big weekend in the race for direct UCL entry.

Dinamo 🇭🇷 wasted another opportunity to cut the deficit to 1st place, but couldn’t beat Hajduk at home. Remained at -7 pts from 1st place.

Olympiacos 🇬🇷 won the huge match vs AEK away and increased the lead to +5 pts!

They… pic.twitter.com/zJ19wgYRd0

— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 3, 2025