Λίγες ώρες μάς χωρίζουν από την 97η απονομή των βραβείων Όσκαρ.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο στο Dolby Theater στο Λος Άντζελες και παρουσιαστής θα είναι ο κωμικός Conan O’ Brien.

Follow along as 97th Oscars host @ConanOBrien goes through the paces of every comedian’s dream: promotional content for ABC. Watch the #Oscars LIVE on Sunday, March 2nd, at 7e/4p on ABC and Hulu. pic.twitter.com/xKHIj1Wllh — The Academy (@TheAcademy) February 25, 2025

Ποιοι θα απονείμουν βραβεία και ποιοι θα τραγουδήσουν;

Οι νικητές της περασμένης χρονιάς θα επιστρέψουν για να παραδώσουν τα χρυσά αγαλματίδια, όπως οι Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr. και Da’Vine Joy Randolph.

Θα τους συνοδεύσουν διάσημοι όπως η Halle Berry, η Penelope Cruz, η Scarlett Johansson, ο Willem Dafoe, η Selena Gomez, ο Ben Stiller και η Oprah Winfrey.

Ο Nick Offerman, γνωστός για τον ρόλο του στην τηλεοπτική σειρά Parks and Recreation, θα είναι ο εκφωνητής της φετινής τελετής.

Η Cynthia Erivo και η Ariana Grande, συμπρωταγωνίστριες στην ταινία Wicked, θα τραγουδήσουν μαζί με την Αμερικανίδα ράπερ Doja Cat, την Ταϊλανδέζα τραγουδίστρια Lisa από το συγκρότημα Blackpink, τη τραγουδίστρια και ηθοποιό Queen Latifah και την Βρετανίδα τραγουδίστρια Raye.

A spellbinding moment awaits. Cynthia Erivo and Ariana Grande take the #Oscars stage for a performance you won’t forget. Watch the Oscars LIVE Sunday, March 2, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. Expect the unexpected—only at the Oscars. pic.twitter.com/WOgGcafdsV — The Academy (@TheAcademy) February 24, 2025

Η βραδιά θα περιλαμβάνει επίσης μια εμφάνιση από τη Los Angeles Master Chorale.

Οι υποψηφιότητες για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Perez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Αξίζει να σημειωθεί πως η ταινία Emilia Perez έχει συνολικά 13 υποψηφιότητες και ακολουθούν με 10 το Brutalist και το Wicked.

Υποψήφιοι για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Sean Baker – Anora

– Anora Brady Corbet – The Brutalist

– The Brutalist Luca Guadagnino – A Complete Unknown

– A Complete Unknown Jacques Audiard – Emilia Perez

– Emilia Perez Denis Villeneuve – Dune: Part Two

Υποψήφιοι για Όσκαρ Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου

Adrien Brody – The Brutalist

– The Brutalist Timothée Chalamet – A Complete Unknown

– A Complete Unknown Colman Domingo – Sing Sing

– Sing Sing Ralph Fiennes – Conclave

– Conclave Sebastian Stan – The Apprentice

Sebastian Stan as Donald Trump in THE APPRENTICE. Nominated for Actor in a Leading Role at the 97th Oscars. Watch the #Oscars LIVE on Sunday, March 2nd, at 7e/4p on ABC and Hulu. pic.twitter.com/TXR6dxVyuZ — The Academy (@TheAcademy) February 13, 2025

Υποψήφιες για Όσκαρ Καλύτερου Α’ Γυναικείου Ρόλου

Cynthia Erivo – Wicked

– Wicked Karla Sofia Gascon – Emilia Perez

– Emilia Perez Mikey Madison – Anora

– Anora Demi Moore – The Substance

– The Substance Fernanda Torres – I’m Still Here

Demi Moore (Best Actress nominee for THE SUBSTANCE) attends the 97th Oscars Nominees Dinner at the Academy Museum of Motion Pictures. Photo Credit: Emma McIntyre/WireImage pic.twitter.com/lZJPSmdPnS — The Academy (@TheAcademy) February 26, 2025

Προβλέψεις για τους νικητές των Όσκαρ

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το Anora, μια ταινία για μια στρίπερ από το Μπρούκλιν που παντρεύεται τον γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη, είναι το φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, με τον σκηνοθέτη Sean Baker να θεωρείται επίσης φαβορί για Καλύτερη Σκηνοθεσία.

Το Anora κέρδισε πρόσφατα τα βραβεία Σωματείου Σκηνοθετών (DGA) και Σωματείου Παραγωγών (PGA), ενώ το Conclave, ένα θρίλερ για τις πολιτικές ίντριγκες και τα μυστικά μιας παπικής εκλογής στο Βατικανό, επικράτησε στα BAFTA και στα Screen Actors Guild Awards (SAG).

Η θεματολογία του Conclave αποκτά ιδιαίτερο βάρος καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την υγεία του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όσκαρ Ερμηνείας

Στην κατηγορία Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου, ο Adrien Brody θεωρείται φαβορί για την ερμηνεία του στο The Brutalist. Ωστόσο, έχει έντονο ανταγωνισμό από τον Timothée Chalamet, ο οποίος κέρδισε πρόσφατα το βραβείο SAG για τον ρόλο του ως Bob Dylan στο A Complete Unknown.

Στην κατηγορία Καλύτερου Α’ Γυναικείου Ρόλου, η Demi Moore έχει κερδίσει μεγάλο ενδιαφέρον για την ερμηνεία της στο The Substance. Ωστόσο, οι Mikey Madison (Anora) και Fernanda Torres (I’m Still Here) θεωρούνται επίσης φαβορί.