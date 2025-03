Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απείλησε σήμερα το βράδυ με στρατιωτική επέμβαση στη Συρία κατά των δυνάμεων της Δαμασκού «αν το καθεστώς βλάψει τους Δρούζους».

«Δεν θα επιτρέψουμε στο τρομοκρατικό καθεστώς του ριζοσπαστικού Ισλάμ στη Συρία να βλάψει Δρούζους», τονίζει ο Κατς, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. «Αν το καθεστώς βλάψει Δρούζους, θα υποστεί συνέπειες από εμάς».

«Δώσαμε εντολή στον ισραηλινό στρατό να προετοιμαστεί και να στείλει μια σταθερή και σαφή προειδοποίηση: αν το καθεστώς βλάψει Δρούζους, εμείς θα βλάψουμε το καθεστώς», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Όπως επίσης τονίζεται η εντολή στον ισραηλινό στρατό είναι να «προετοιμαστεί να υπερασπιστεί» την Τζαραμάνα, πόλη η πλειοψηφία των κατοίκων της οποίας είναι Δρούζοι. Η πόλη βρίσκεται στα περίχωρα της συριακής πρωτεύουσας.

Ο Κατς είπε ότι η πόλη «αυτή τη στιγμή δέχεται επίθεση από τις δυνάμεις του συριακού καθεστώτος».

«Δεσμευόμαστε στους αδελφούς μας Δρούζους στο Ισραήλ να κάνουμε τα πάντα για να αποτρέψουμε να συμβεί κακό στους Δρούζους αδελφούς τους στη Συρία και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσουμε την ασφάλειά τους», πρόσθεσε ο υπουργός.

Σύμφωνα με αναφορές από τη Συρία, που επικαλούνται ισραηλινά ΜΜΕ, συριακές αρχές συγκρούονται με ενόπλους στην πόλη μετά από την έναρξη μιας επιχείρησης ασφαλείας στη Τζαραμάνα.

This is nuts. Not least as Jaramana is not a Druze village but a neighbourhood of Damascus.

Israel is fabricating an image of HTS violent repression of minorities which is at odds with reality – a reality I saw first hand during a visit there last week. https://t.co/MQkv9QdT1H

— Hugh Lovatt (@h_lovatt) March 1, 2025