Τσιτσιπάς… όνειρο, υπέταξε τον Αλιασίμ με 2-0 σετ (6-3, 6-3) και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο στο 500άρι τουρνουά του Ντουμπάι. Ο Ελληνας τενίστας ήταν φανταστικός και με μπρέικ στα κρίσιμα σημεία των σετ έφτασε σε μια πολύ σπουδαία νίκη, που του έδωσε την κούπα στο Dubai Tennis Championships, αλλά και μια θέση στο Top-10 της ATP, καθώς από την Δευτέρα (3/3) θα βρίσκεται στο Νο9.

Ο συμπατριώτης μας με τη νίκη που πέτυχε απέναντι στον Καναδό (Νο. 21 στην παγκόσμια κατάταξη) κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο σε επίπεδο ATP 500 και έσπασε την… κατάρα, καθώς μέχρι τώρα είχε 0/11 σε τελικούς της συγκεκριμένης βαθμίδας. Αυτός είναι ο πρώτος τίτλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά μετά από 11 μήνες και τον Απρίλιο του 2024, όταν κατέκτησε το χωμάτινο τουρνουά του Μόντε Κάρλο, αλλά και ο 12ος συνολικά για τον Ελληνα τενίστα, που ήταν εξαιρετικός όλη την εβδομάδα και κατέκτησε δίκαια το τρόπαιο στο Ντουμπάι.

Στο πρώτο σετ οι δύο τενίστες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το 3-3, όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς πίεσε και κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του Καναδού. Ο Ελληνας τενίστας προηγήθηκε με 4-3 και έβαλε τις βάσεις για το 1-0. Στο επόμενο γκέιμ (8ο) ο Αλιασίμ πίεσε και είχε δύο ευκαιρίες για μπρέικ, αλλά ο Τσιτσιπάς έδειξε χαρακτήρα. Τα «έσβησε» και έκανε το 5-3, ενώ στη συνέχεια ο συμπατριώτης μας πέτυχε νέο μπρέικ, με το οποίο έφτασε στο 6-3. Ένα μπρέικ που του έδωσε και το πρώτο σετ.

Ιδια εικόνα και στο δεύτερο σετ, με τους τενίστες να κρατάνε άλλοτε εύκολα και άλλοτε δύσκολα τα σερβίς τους μέχρι το 4-3. Σε εκείνο το σημείο ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα έδωσε όλα και κατάφερε να κάνει μπρέικ για το 5-3. Στη συνέχεια σέρβιρε εξαιρετικά και χωρίς να χάσει πόντο έκανε το 6-3, με το οποίο έφτασε στο 2-0 και στη νίκη που του έδωσε την κούπα.

Dubai Champion 🏆@steftsitsipas defeats Auger-Aliassime 6-3 6-3 for his first ATP 500 title! 💫#DDFTennis pic.twitter.com/ka8zwaFtoA

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2025