Νεϊμάρ: «Εγώ έμαθα στον Μέσι να εκτελεί πέναλτι – Ο Πέρεθ με ήθελε στη Ρεάλ»

Ο Νειμάρ παραχώρησε συνέντευξη στo podcast «Podpah» και μεταξύ άλλων αποκάλυψε το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά κι όσα έκανε στο παρελθόν ο Φλορεντίνο Πέρεθ για να τον πείσει να πάει στη «βασίλισσα».

Επίσης μίλησε και για τη συνύπαρξη με τον Λιονέλ Μέσι, στον οποίο όπως είπε εκείνος έμαθε να εκτελεί τα πέναλτι και να είναι τόσο αποτελεσματικός.

«Η προσφορά της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν μια λευκή επιταγή, μου είπαν ότι μπορώ να έχω ό,τι θέλω, αλλά ήθελα την Μπάρτσα με την καρδιά μου. Θα έβγαζα 3 φορές περισσότερα χρήματα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Φλορεντίνο πάντα με συμπαθούσε. Αλλά ο Ροναλντίνιο έπαιζε εκεί και ήθελα να παίξω με τον Μέσι.

Κάποια στιγμή βοήθησα τον Μέσι να εκτελέσει πέναλτι! Ήμασταν στην προπόνηση, με ρώτησε… Πώς εκτελείς έτσι τα πέναλτι;. Του είπα είσαι τρελός; Είσαι ο Μέσι αν μπορώ να το κάνω, μπορείς και εσύ. Μετά τον δίδαξα και προπονήθηκε», πρόσθεσε ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ.

