Λεωφορείο με Παλαιστίνιους που αποφυλάκισε το Ισραήλ φτάνει στη Ραμάλα

Λεωφορείο με δεκάδες Παλαιστίνιους που αφέθηκαν ελεύθεροι τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη από την ισραηλινή φυλακή Οφέρ, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, έφτασε στη Ραμάλα, στο πλαίσιο της ανταλλαγής με τις σορούς τεσσάρων ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι αποφυλακισθέντες κατέβηκαν από το λεωφορείο μπροστά σε πυκνό πλήθος σε αγαλλίαση

A bus transporting Palestinian prisoners leaves Israel’s Ofer prison towards Beitunia, Ramallah. Follow: https://t.co/v6VYZYhWHD pic.twitter.com/lEWHdxfYTY — Palestine Highlights (@PalHighlight) February 26, 2025

Φορώντας σάρπες και παραδοσιακά παλαιστινιακά μαντίλια για να καλύψουν τις στολές της φυλακής, οι αποφυλακισθέντες κατέβηκαν από το λεωφορείο μπροστά σε πυκνό πλήθος σε αγαλλίαση, προτού πάνε να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, μετέδωσε ο δημοσιογράφος, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Despite the threats and attacks of the occupation, the Palestinian people welcome their liberated prisoners in Ramallah, part of Toufan al-Ahrar, the Flood of the Free. 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/k6tEu4UdiV — redsarah99🇵🇸 #BlackLivesMatter🍉🍉 (@redsarah99) February 26, 2025

Νωρίτερα, αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ είχε δηλώσει ότι η Χαμάς παρέδωσε στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) τις σορούς τεσσάρων ισραηλινών ομήρων που είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της εφόδου της 7ης Οκτωβρίου 2023 και κρατούνταν έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

🎥 Just in: Freed Palestinian prisoners receive a warm welcome in Ramallah as they reunite with their families after their release in the Resistance exchange deal. pic.twitter.com/f6B6tCokaP — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) February 26, 2025

Καμία πρόταση

Η Χαμάς δήλωσε χθες Τετάρτη ότι δεν έχει λάβει ακόμη καμία πρόταση για το δεύτερο στάδιο της εκεχειρίας στη Γάζα, καθώς η πρώτη φάση ολοκληρώνεται το Σάββατο.

Released Palestinian prisoners reunite with their overjoyed families and loved ones in Ramallah as part of tonight’s hostage exchange agreement pic.twitter.com/sXB7k7ZMbB — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) February 26, 2025

Ο ειδικός απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή είχε διαβεβαιώσει προχθές ότι το Ισραήλ στέλνει αντιπροσωπεία στις συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, αφού η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα φερόταν να είχαν κλείσει συμφωνία για την ανταλλαγή των πτωμάτων 4 ομήρων με εκατοντάδες παλαιστίνιους κρατούμενους.