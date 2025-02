Τροχαίο δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε 18 ανθρώπους στην Ταϊλάνδη όταν διώροφο λεωφορείο που μετέφερε 49 ανθρώπους, ανάμεσά τους αντιπροσώπους των τοπικών αρχών, εξετράπη της πορείας του ενώ κατέβαινε πλαγιά στην επαρχία Πράχιν Μπούριν, ανατολικά της πρωτεύουσας Μπανγκόκ.

«Δεκαεπτά άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στο σημείο και άλλος ένας υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο» όπου διακομίστηκε, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας. «Ανακρίναμε τον οδηγό και κατέθεσε πως δεν είχε φρένα καθώς το λεωφορείο κατέβαινε την πλαγιά», πρόσθεσε.

Η Ταϊλάνδη φημίζεται για τα τροχαία δυστυχήματα που καταγράφονται στους δρόμους της κάθε χρόνο, λόγω της κακής κατάστασης των υποδομών, της χρήσης οχημάτων που δεν είναι ασφαλή και των επικίνδυνων πρακτικών πολλών οδηγών.

Περίπου 20.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο σε τροχαία στο βασίλειο της νοτιοανατολικής Ασίας, με άλλα λόγια περίπου 50 την ημέρα, ενώ ο πληθυσμός υπερβαίνει κατά τι τα 70 εκατομμύρια κατοίκους, σύμφωνα με αριθμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) τα οποία αφορούν το 2023.

Τον Οκτώβριο, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε σχολικό λεωφορείο καθώς μετέφερε ταϊλανδούς μαθητές οι οποίοι πήγαιναν εκδρομή στοίχισε τη ζωή σε 23 ανθρώπους σε αυτοκινητόδρομο προαστίου της Μπανγκόκ. Επρόκειτο για το χειρότερο τροχαίο δυστύχημα που καταγράφτηκε στην Ταϊλάνδη τα τελευταία δέκα χρόνια.

