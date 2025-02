Το σχετιζόμενο με το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Κολέγιο Μπάρνταντ στις ΗΠΑ απέβαλε δύο φοιτητές επειδή συμμετείχαν σε φιλοπαλαιστινιακή κινητοποίηση τον Ιανουάριο.

Ακτιβιστές καταδικάζουν τις αποβολές, λέγοντας ότι υπάρχει «κύμα καταπίεσης» στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Το Κολέγιο Μπάρναρντ δήλωσε ότι οι φοιτητές τιμωρήθηκαν για τη διανομή φυλλαδίων με «βίαιες εικόνες», καθώς διέκοψαν το μάθημα Ιστορίας του Σύγχρονου Ισραήλ στις 21 Ιανουαρίου.

«Η αποβολή είναι πάντα ένα έκτακτο μέτρο, αλλά το ίδιο ισχύει και για τη δέσμευσή μας για σεβασμό, συμπερίληψη και ακεραιότητα της ακαδημαϊκής εμπειρίας», ανέφερε το κολέγιο σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα.

Η οργάνωση Columbia University Apartheid Divest (CUAD) καταδίκασε τις αποβολές ως «σοβαρή κλιμάκωση της καταστολής κατά των φοιτητών που υποστηρίζουν την αποεπένδυση από την ισραηλινή πολεμική μηχανή» και δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη υπό την «πίεση δισεκατομμυριούχων δωρητών».

Η CUAD δήλωσε επίσης ότι θα διοργανώσει μια «εβδομάδα δράσης», καθώς απαιτεί από το Κολέγιο Μπάρναρντ «να αντιστρέψει τις αποπομπές».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Barnard college EXPELS two students for pro-Palestinian activism under pressure from billionaire donors

Follow @ColumbiaBDS for details on an upcoming WEEK OF ACTION demanding Barnard reverse the expulsions! pic.twitter.com/sngbcSpYc8

— CU Apartheid Divest (CUAD) (@ColumbiaBDS) February 23, 2025