Βραβεία SAG 2025: Οι αστέρες κρατάνε τους στυλιστικούς τους άσσους για τα Όσκαρ;

Μια ανάσα πριν από τα Όσκαρ, οι διασημότητες των οποίων η ιδιαίτερη πατρίδα είναι το Χόλιγουντ, έπαιξαν τα ενδυματολογικά τους χαρτιά στο κόκκινο χαλί των βραβείων SAG.

Παρόλο που στα φετινά βραβεία BAFTA, είδαμε το «bridalcore» να αναδύεται (αν και οι περισσότεροι ακολούθησαν την τάση που επικρατεί φέτος στα βραβεία για μια σκούρα χρωματική παλέτα), στα SAG, οι αστέρες επέλεξαν να εμφανιστούν με πιο λιτά σύνολα, κρατώντας τους άσσους τους για τα πολυπόθητα Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 2 Μαρτίου.

Η Ντέμι Μουρ εντυπωσίασε με ένα μαύρο δερμάτινο φόρεμα από τη συλλογή Summer 2025 της Bottega Veneta, ενώ η επίσης υποψήφια Ζόε Σαλντάνια εμφανίστηκε με ένα βελούδινο φόρεμα Saint Laurent. Ωστόσο, στο Λος Άντζελες υπήρξαν και αστέρες που κινήθηκαν σε πιο φωτεινές αποχρώσεις με την Πάμελα Άντερσον με ένα λευκό φόρεμα Dior που την έκανε να μοιάζει με θεά, ενώ η Αριάνα Γκράντε έφτασε με ένα αιθέριο Loewe φόρεμα με φλοράλ λεπτομέρειες.

Στα highlight της βραδιάς εισχωρούν με το ενδυματολογικό τους σπαθί: η Σίνθια Ερίβο με το αρχειακό Givenchy φόρεμα Haute Couture Φθινόπωρο-Χειμώνας 1997, η Άννα Σαουάι με το Armani Privé φόρεμα το οποίο δημιουργούσε την οπτική ψευδαίσθηση ότι το ντεκολτέ αιωρείται, ο Τιμοτέ Σαλαμέ με το δερμάτινο Chrome Hearts κοστούμι, το Brat πουκάμισο και τη bolo γραβάτα με διαμάντια από την Cartier- και ο συνήθης ύποπτος όταν μιλάμε για το αδίκημα του «fashion killing», Κόλμαν Ντομίνγκο, ο οποίος εμφανίστηκε με μαύρο παπιγιόν, σακάκι σμόκιν με μαύρο σλιπ και ασορτί παπούτσια.

Όλα αυτά τα χρόνια, τα βραβεία SAG μας έχουν χαρίσει απλόχερα θρυλικές εμφανίσεις – από την κομψή Τζίλιαν Άντερσον το 1998, το all the way ροζ σύνολο της Ζεντάγια το 2023 μέχρι και την φλογερή εμφάνιση της Χάλι Μπέρι το 2001.

Ας δούμε λοιπόν μερικές από τις φετινές εμφανίσεις που πρόκειται να μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μας για πολλά χρόνια ακόμη, αλλά και κάποιες οι οποίες μέσα από την απλότητα και την cozy διάθεση τους δημιούργησαν μια σπίθα.

*Mε πληροφορίες από: CNN