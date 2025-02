Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ για άμυνα και Ουκρανία – «Θα δουλέψουμε για να ληφθούν αποφάσεις»

Τη σκυτάλη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουουέλ Μακρόν, φαίνεται να παίρνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, καθώς ανακοίνωσε και ο ίδιος έκτακτη σύνοδο κορυφής για την Πέμπτη, 6 Μαρτίου, των ηγετών των κρατών-μελών της ΕΕ με αντζέντα τη άμυνα της Ευρώπης και την Ουκρανίας.

Όπως ανέφερε ο Κόστα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «ζούμε μια καθοριστική στιγμή για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Υπενθυμίζεται ότι ο Κόστα και η Φον ντερ Λάιεν συμμετείχαν τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, σε συνάντηση στο Παρίσι στην οποία ο Γάλλος Πρόεδρος είχε καλέσει επίσης τους ηγέτες της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, των Κάτω Χωρών και της Δανίας, καθώς και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία μετά τις ενέργειες του νέου Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για συνομιλίες με τη Ρωσία δίχως ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Στην ανάρτησή του, ο Κόστα ανέφερε πως στις τελευταίες διαβουλεύσεις που είχε με Ευρωπαίους διαπίστωσε την κοινή δέσμευση να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο ΕΕ οι προκλήσεις για «ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και αποφασιστική συμβολή στην ειρήνη στην ήπειρό μας και τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας».

I have decided to convene a special European Council on 6 March.

We are living a defining moment for Ukraine and European security.

In my consultations with European leaders, I’ve heard a shared commitment to meet those challenges at EU level: strengthening European Defence…

— António Costa (@eucopresident) February 23, 2025