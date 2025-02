Η στιγμή που ο αναπληρωτής κυβερνήτης του Μισισίπι καταρρέει μέσα στη Γερουσία

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με την κατάρρευση του αναπληρωτή κυβερνήτη του Μισισίπι, Ντέλμπερτ Χόζμαν. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου ενώ ο 77χρονος πολιτικός εκφωνούσε ομιλία στην ολομέλεια της Γερουσίας.

Η στιγμή που κατέρρευσε μεταδόθηκε σε live μετάδοση. Στα πλάνα φαίνεται ο Χόζμαν να στέκεται στο βήμα, να πέφτει αργά προς το μικρόφωνο και στη συνέχεια στο έδαφος.

NEW: Mississippi Lt. Gov Delbert Hosemann collapses while presiding over the state Senate chamber.

He was reportedly conscious while being tended to by medical staff, according to local reports.

«Lieutenant Governor Hosemann is doing well and in good spirits. He appreciates all… pic.twitter.com/A1tTeR1l24

