Μια «μεγάλη» ζώνη κατοικιών στην Οδησσό στη νότια Ουκρανία είναι χωρίς θέρμανση και ηλεκτροδότηση σήμερα το πρωί έπειτα από «μαζική» ρωσική επίθεση που προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ανθρώπου, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Γκενάντι Τρουχάνοφ.

«Έπειτα από εχθρική επίθεση, 14 σχολεία, 13 παιδικοί σταθμοί και μια μεγάλη ζώνη κατοικιών (περισσότερες από 500) είναι τώρα χωρίς ηλεκτρικό και χωρίς θέρμανση», ανακοίνωσε ο Τρουχάνοφ μέσω του Telegram.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μια κλινική για παιδιά και ένας παιδικός σταθμός υπέστησαν «σοβαρές ζημιές» και πως ένας άνθρωπος «τραυματίσθηκε» και νοσηλεύεται.

Ο Γκενάντι Τρουχάνοφ κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του για «μια μαζική επίθεση» της Ρωσίας «σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή», χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση αυτού του νυκτερινού πλήγματος.

