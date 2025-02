Οι απώλειες της Ουκρανίας στην περιοχή του Κουρσκ στη Ρωσία έχουν ξεπεράσει τις 61.000, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Από την έναρξη των εχθροπραξιών στην περιοχή του Κουρσκ, ο εχθρός έχει χάσει περισσότερους από 61.010 στρατιώτες, 365 άρματα μάχης, 273 οχήματα μάχης πεζικού, 219 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, 1.886 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 1.994 μηχανοκίνητα οχήματα, 441 μονάδες πυροβολικού, 48 πυραυλικά συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων, συμπεριλαμβανομένων 13 HIMARS και έξι αμερικανικής κατασκευής MLRS, 21 εκτοξευτές αντιαεροπορικών πυραύλων, 8 οχήματα επαναφόρτωσης», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο.

Η Ουκρανία έχασε επίσης 109 σταθμούς ηλεκτρονικού πολέμου, 15 ραντάρ αντιπυραυλικής προστασίας, 6 ραντάρ αεράμυνας, 48 μονάδες μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων 18 οχημάτων άρσης εμποδίων, ενός οχήματος άρσης ναρκών UR-77, πέντε οχημάτων τοποθέτησης γεφυρών, ενός οχήματος αναγνώρισης μηχανολογικού εξοπλισμού, 14 τεθωρακισμένων οχημάτων επισκευής και ανάκτησης και ενός οχήματος διοίκησης και επιτελείου, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🚨🇺🇦💀Ukrainian troops are suffering HEAVY LOSSES in Russia’s Kursk region

😨This is BAD NEWS for Zelensky because he’s hoping to use Kursk as leverage in future talks with Russia

👇🧵Here is some recent footage from the battlefield pic.twitter.com/D9yxOo1xUp

— NewRulesGeopolitics (@NewRulesGeo) February 15, 2025