Εκτός για τρεις εβδομάδες ο Κέβιν Πάντερ – Ποια παιχνίδια θα χάσει (pics)

Άσχημα νέα για την Μπαρτσελόνα, καθώς ο Κέβιν Πάντερ θα λείψει για τρεις εβδομάδες, λόγω τενοντοπάθειας στον αριστερό ώμο. Ο Αμερικάνος άσος, θα χάσει τη σημαντική αναμέτρηση με τη Ρεάλ, η οποία θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη (27/2, 21:45).

Ο Αμερικάνος θα ακολουθήσει θεραπεία, κατά το διάστημα της απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους και θα χάσει εκτός από το «El Clasico», άλλο ένα ή δύο παιχνίδια. Στην επιστροφή λοιπόν, από το διάλλειμα των «παραθύρων» και των Κυπέλλων, η Μπαρτσελόνα μετά τη Ρεάλ, έχει να αντιμετωπίσει την Μπρέογκαν, στη Βαρκελώνη και την Άλμα Βερολίνου, στη Γερμανία.

🚨 Injury concern for Barcelona! Kevin Punter has suffered a shoulder injury, and early indications suggest it could be very serious. 😟 The team awaits further evaluation, but this could be a major blow. 🤕🏀 #Barcelona #EuroLeague #InjuryUpdate #LigaEndesa pic.twitter.com/WYW4Y2LMJX

— PicknPop.eu (@picknpopeu) February 14, 2025