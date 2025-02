Εν ψυχρώ δολοφονήθηκε ο Muhsin Hendricks, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος ιμάμης στον κόσμο.

Ο 57χρονος έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου κοντά στην πόλη Γκεμπέχα στη Νότια Αφρική.

Ο ιμάμης βρισκόταν μέσα σε ένα όχημα μαζί με ένα άλλο άτομο, όταν ένα αυτοκίνητο σταμάτησε ξαφνικά μπροστά τους, κόβοντάς τους τον δρόμο.

Δύο ένοπλοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους κατέβηκαν και άνοιξαν πυρ εναντίον τους. Στη συνέχεια διέφυγαν. Ο οδηγός του οχήματος διαπίστωσε ότι ο Hendricks, ο οποίος καθόταν στο πίσω κάθισμα, είχε τραυματιστεί θανάσιμα.

«Δύο άγνωστοι με καλυμμένα πρόσωπα βγήκαν από το όχημα και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του οχήματος. Στη συνέχεια, διέφυγαν από τη σκηνή και ο οδηγός παρατήρησε ότι ο Hendricks, ο οποίος καθόταν στο πίσω μέρος του οχήματος, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε», δήλωσε η αστυνόμος Sandra Janse van Rensburg.

Η ίδια πρόσθεσε: «Το κίνητρο της δολοφονίας είναι άγνωστο και αποτελεί μέρος της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη».

Πάντως, υπάρχουν εικασίες ότι το κίνητρο είναι θρησκευτικό. Ο Hendricks είχε επανειλημμένα δεχθεί απειλές και επικρίσεις από συντηρητικούς που τον κατηγορούσαν ότι διέδιδε μια ερμηνεία του Ισλάμ που υποστήριζε την ομοφυλοφιλία.

