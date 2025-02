Ο χάρτης του επόμενου Champions League: Το δεύτερο εισιτήριο της Ελλάδας και όλα τα δεδομένα

Η Ελλάδα, χάρη στην κατάκτηση του Conference League πέρσι και την πορεία του ΠΑΟΚ έως τα προημιτελικά της διοργάνωσης, κατάφερε στο… τσακ να κατακτήσει την πολυπόθητη 15η θέση στο σχετικό ranking της UEFA.

Αυτό σημαίνει πως την επόμενη σεζόν (2025/26) η χώρα μας θα βγάλει πέντε ομάδες στην Ευρώπη. Με τις δύο να συμμετέχουν στα προκριματικά του Champions League. Υπάρχει βεβαίως ισχυρή πιθανότητα ο Ολυμπιακός, εφόσον κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League, να κερδίσει απευθείας εισιτήριο για τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Από εκεί και πέρα, ο δεύτερος των play offs του ελληνικού πρωταθλήματος δεδομένα θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του περιπέτεια από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ κατέχει τη 2η θέση στη Stoiximan Super League και άρα το εισιτήριο για το League Path (μονοπάτι μη πρωταθλητών) του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οποιαδήποτε ελληνική ομάδα βγει 2η στο πρωτάθλημα, θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση του β’ προκριματικού. Ακόμα και η ΑΕΚ που έχει τον χαμηλότερο συντελεστή από τις άλλες ομάδες του Big 4. Αυτό, ωστόσο, μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με την εξέλιξη των πρωταθλημάτων στη «Γηραιά Ήπειρο».

[📊CL-Q2 LEAGUE PATH – as things stand on 10 Feb]

Since last Monday, there was a change on 2nd place in 🇨🇭 which had an influence on current seeding in CL-Q2 (league path).

Luzern 🇨🇭 replaced Basel 🇨🇭 and entered provisional Q2 on the unseeded side.

That moved AEK 🇬🇷 up to… pic.twitter.com/PqGLLXvrWQ

— Football Meets Data (@fmeetsdata) February 10, 2025