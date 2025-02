Σειρά διαλέξεων και σεμιναρίων στους φοιτητές του Χάρβαρντ θα δώσει ο Αλέξης Τσίπρας

«Έχουμε την τιμή να φιλοξενήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ως πρωθυπουργός συμμετείχε και βίωσε μερικές από τις πιο καθοριστικές στιγμές στην ιστορία της Ευρώπης του 21ου αιώνα», δήλωσε ο Daniel Ziblatt, Διευθυντής του CES και Eaton Professor of Government στο Χάρβαρντ, με αφορμή την πρόσκληση του πρώην πρωθυπουργού ως Policy Fellow στο κορυφαίο αμερικανικό Πανεπιστήμιο, για να δώσει σειρά διαλέξεων και σεμιναρίων σε θέματα πολιτικής στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών Minta de Gunzburg του πανεπιστημίου (CES) και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (CHS), κατά το Εαρινό Ακαδημαϊκό Εξάμηνο.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Harvard, θα δώσει μια σειρά από διαλέξεις και θα συμμετάσχει σε συζητήσεις και εργαστήρια με καθηγητές, φοιτητές και ερευνητές, ενώ θα πραγματοποιήσει και συναντήσεις με σημαντικούς πανεπιστημιακούς στα δύο campus του Πανεπιστημίου στη Βοστώνη και στην Ουάσινγκτον.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας ήρθε στην εξουσία με μια πολιτική πλατφόρμα κατά της λιτότητας, κατά τη διάρκεια μιας σκληρής στιγμής για την ευρωπαϊκή κρίση.

Ο διευθυντής του CES, Daniel Ziblatt, υπογραμμίζει ότι «oι οικονομικές και προσφυγικές κρίσεις στο πρώτο μέρος αυτού του αιώνα συνεχίζουν να αντηχούν και σήμερα. O κ. Τσίπρας θα μας επιτρέψει να μάθουμε από την εμπειρία του στις υψηλού επιπέδου πολιτικές διαπραγματεύσεις πάνω σε αυτές τις προκλήσεις, καθώς και από τις προσπάθειές του να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στη λιτότητα και να εξασφαλιστεί η Συμφωνία των Πρεσπών».

Στο βιογραφικό του Αλέξη Τσίπρα, που παραθέτει στο σχετικό δελτίο Τύπου το Πανεπιστήμιο, περιγράφει όλη την πολιτική του διαδρομή – από τις μαθητικές κινητοποιήσεις έως την ανάληψη της αρχηγίας του ΣΥΡΙΖΑ το 2008, ως «ο νεότερος αρχηγός κόμματος στην ιστορία της χώρας».

