Πάουελ: Σε μη βιώσιμη πορεία το έλλειμμα – Δεν βιαζόμαστε να μειώσουμε τα επιτόκια

Δεν θα βιαστεί να μείωσει τα επιτόκια η Fed, τόνισε ο επικεφαλής της Τζερόμ Πάουελ, στην καθιερωμένη κατάθεση του ενώπιον της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, καθώς η οικονομία είναι ισχυρή, με χαμηλή ανεργία και πληθωρισμό που διατηρείται πάνω από τον στόχο 2% της κεντρικής τράπεζας.

Ο Πάουελ αρνήθηκε σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας να σχολιάσει τοποθετήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διατηρώντας την απόσταση που απορρέει από την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. «Η Fed θα είναι πιο αποτελεσματική αν θα μείνει έξω από την πολιτική» είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο αν και δεν είναι στην αρμοδιότητα του για δεύτερη φορά ο επικεφαλής της Federal Reserve εξέφρασε την εκτίμηση του για το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. Υπενθυμίζεται ότι το έλλειμμα των ΗΠΑ διαμορφώθηκε στο 6% του ΑΕΠ και στόχος της παρούσας κυβέρνησης, όπως είπε πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είναι να μειωθεί στο 3%,

«Το δημοσιονομικό έλλειμμα βρίσκεται σε μη βιώσιμη διαδρομή» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι όσο περισσότερο καθυστερούμε στη διαχείρισης του χρέους, τόσο πιο επώδυνο θα είναι. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχόλια του γίνονται καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι και στα δύο σώματα θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα δώσουν προτεραιότητα στη μείωση του ελλείμματος ή των φόρων.

«Με τη στάση πολιτικής μας να είναι πλέον σημαντικά λιγότερο περιοριστική» είπε στην εναρκτήρια ομιλία του απέναντι στους Γερουσιαστές «από ό,τι ήταν και την οικονομία να παραμένει ισχυρή, δεν χρειάζεται να βιαστούμε να προσαρμόσουμε τη στάση πολιτικής μας. Γνωρίζουμε ότι η πολύ γρήγορη ή υπερβολική μείωση του περιορισμού της πολιτικής θα μπορούσε να εμποδίσει την πρόοδο στον πληθωρισμό. Ταυτόχρονα, η πολύ αργή ή πολύ μικρή μείωση του περιορισμού της πολιτικής θα μπορούσε να αποδυναμώσει αδικαιολόγητα την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση. Κατά την εξέταση της έκτασης και του χρονοδιαγράμματος των πρόσθετων προσαρμογών του εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η FOMC θα αξιολογήσει τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων.»

February 11, 2025