Η απασχόληση στις ΗΠΑ φέρνει τα πάνω-κάτω στις αγορές – Πώς θα κινηθούν τα επιτόκια

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ την ερχόμενη εβδομάδα θα μπορούσαν να δοκιμάσουν τις αγορές και να πυροδοτήσουν περαιτέρω τις ανησυχίες για την άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και την αβεβαιότητα σχετικά με τα σχέδια πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Έπειτα από συνεχόμενα χρόνια εξαιρετικής πορείας, η χρηματιστηριακή αγορά έχει ταλαντευτεί από την πύλη του 2025, με τον δείκτη αναφοράς S&P 500 με πτώση περίπου 1% μέχρι στιγμής φέτος.

Η αναζωπύρωση του πληθωρισμού θεωρείται ως ένας από τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μετοχές, με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να έχει ήδη υποχωρήσει από τις προβλεπόμενες μειώσεις των επιτοκίων της, επειδή αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι είχε προβλέψει προηγουμένως.

Πάνε πίσω τα επιτόκια

Οι αγορές έστειλαν τις προσδοκίες για την επόμενη μείωση των επιτοκίων μέχρι τον Ιούνιο μετά την έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ την Παρασκευή, με τις μετοχές να υποχωρούν απότομα και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να σημειώνουν νέα ορόσημα μετά τα στοιχεία για την απασχόληση του Δεκεμβρίου.

Ο μηνιαίος δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος αναμένεται στις 15 Ιανουαρίου, συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο στενά παρακολουθούμενων μέτρων πληθωρισμού και θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω μεταβλητότητα στην αγορά εάν είναι υψηλότερος από τις προσδοκίες, δήλωσαν οι επενδυτές, όπως αναφέρει το Reuters.

Η προσοχή στράφηκε στα στοιχεία για τον πληθωρισμό μετά την ισχυρή έκθεση για την απασχόληση τον Δεκέμβριο, όπου μισθοδοσίες αυξήθηκαν κατά 256.000, πολύ πάνω από την εκτίμηση των 160.000, ενώ το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,1%.

Η ισχυρή αύξηση των θέσεων εργασίας «αύξησε την αβεβαιότητα σχετικά με την τάση του πληθωρισμού, καθώς και τις προοπτικές για μείωση των επιτοκίων από τη Fed το 2025», δήλωσε ο Σαμ Στόβαλ, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της CFRA.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,2% τον Δεκέμβριο, μετά από τέσσερις συνεχόμενους μήνες αυξήσεων 0,3%, σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη σε έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg. Ο δομικός δείκτης, προβλέπεται να ανέλθει στο 3,3%, ταυτιζόμενος με τις μετρήσεις των τριών προηγούμενων μηνών.

Τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι ανησυχούν επίσης ότι οι πολιτικές του Τραμπ για το εμπόριο και τη μετανάστευση θα μπορούσαν να παρατείνουν την προσπάθεια μείωσης του πληθωρισμού.

Η Fed αναμένεται ευρέως να διακόψει τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων της στην επόμενη συνεδρίασή της στο τέλος του μήνα, αλλά τα σταθερότερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για τον ΔΤΚ θα μπορούσαν να μεταθέσουν τις προβλέψεις της αγοράς για περαιτέρω χαλάρωση ακόμη και αργότερα μέσα στο έτος.

Δεδομένων των «διαφαινόμενων ερωτημάτων» σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική και τους πιθανούς δασμούς, «εάν η πληθωριστική εικόνα που έχουμε χωρίς αυτούς τους κινδύνους κινείται επίσης προς τη λάθος κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να αμφισβητήσει τις προσδοκίες της αγοράς», δήλωσε ο ματ Όρτον, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της αγοράς στην Raymond James Investment Management.

Μετά τα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς έφτασε το 4,79%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023. Οι υψηλότερες αποδόσεις μπορούν να πιέσουν τις μετοχές με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του κόστους δανεισμού για τους καταναλωτές και τις εταιρείες. Η αύξηση των αποδόσεων του Δημοσίου μπορεί να βελτιώσει την ελκυστικότητα των ομολόγων χαμηλότερου κινδύνου, αυξάνοντας τον επενδυτικό ανταγωνισμό για τις μετοχές.

Αγορές και τράπεζες

Οι προοπτικές των τραπεζών της Wall Street για το 2025 μπαίνουν στο επίκεντρο μετά από μια απογοητευτική πρώτη ματιά στα κέρδη της Jefferies Financial Group Inc. αλλά και τα στοιχεία από την αγορά εργασίας.

Η πρόσφατη επιφυλακτικότητα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να διατηρήσει το ρυθμό μείωσης των επιτοκίων υποστηρίχθηκε από την ισχυρή έκθεση για τα εργασιακά της Παρασκευής που έστειλε το χρηματιστήριο σε πτώση και τις αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλότερα επίπεδα.

Τα τελευταία δεδομένα από τις αγορές δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν (τουλάχιστον προσωρινά) τις ελπίδες των επενδυτών για επανάληψη των περσινών επιδόσεων των τραπεζικών μετοχών, οι οποίες είδαν τις μεγαλύτερες να σκαρφαλώνουν κατά 33%, ξεπερνώντας τον ευρύτερο S&P 500.

Οι αναλυτές υπολογίζουν όμως σε μια αναζωογόνηση των συναλλαγών και των κεφαλαιαγορών, στην αύξηση των εσόδων, καθώς και σε ένα κύμα επαναγοράς μετοχών για την περαιτέρω ενίσχυση του τομέα. Οι επενδυτές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τους ηγέτες των Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. και Wells Fargo & Co. όταν θα ξεκινήσουν την πρώτη περίοδο ανακοίνωσης κερδών του έτους από την Τετάρτη.

Οι προσδοκίες για τα αποτελέσματα -που καλύπτουν το τελευταίο τρίμηνο του 2024- είναι γενικά ρόδινες, αφού ο κλάδος πήρε νέα ώθηση από τη νίκη του Τραμπ. Ο εκλεγμένος πρόεδρος αναμένεται να δρομολογήσει ένα κύμα απορρύθμισης και φιλικών προς τις επιχειρήσεις φορολογικών πολιτικών που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα για την κερδοφορία των τραπεζών.

Ασία και Ευρώπη

Η εβδομάδα φέρνει εμπορικά στοιχεία από όλη την περιοχή, παρέχοντας ένα στιγμιότυπο του εμπορίου στο τέλος του 2024 πριν από την ανακοίνωση πιθανών δασμών από τις ΗΠΑ. Η ροή δεδομένων από την Κίνα συνεχίζεται, με βασικές οικονομικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένου του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, στα τέλη της εβδομάδας.

Η μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής θα αποτελέσει το κύριο σημείο εστίασης, ξεκινώντας με τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο και τις εξαγωγές του Δεκεμβρίου, με τους αναλυτές να αναμένουν ότι η δραστηριότητα θα παραμείνει σταθερή, καθώς οι παγκόσμιοι πελάτες θα τοποθετούν παραγγελίες ενόψει των πιθανών αμερικανικών εισφορών.

Η Κίνα ολοκληρώνει την εβδομάδα με πληθώρα στοιχείων. Οι τιμές των κατοικιών πιθανότατα συνέχισαν την πτώση τους – αν και ίσως με βραδύτερο ρυθμό. Η βιομηχανική παραγωγή πιθανότατα παρέμεινε σταθερή και οι λιανικές πωλήσεις επιταχύνθηκαν χάρη στα μέτρα τόνωσης της οικονομίας. Το ΑΕΠ αναμένεται να δείξει ότι η οικονομία κατάφερε να πετύχει τον ετήσιο στόχο ανάπτυξης «περίπου 5%» για το 2024, κάτι που ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανακοίνωσε ήδη στα τέλη Δεκεμβρίου.

Στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά από μια εβδομάδα κατά την οποία ένα παγκόσμιο ξεπούλημα ομολόγων απείλησε να ανατρέψει ολόκληρη την προσέγγιση της κυβέρνησης των Εργατικών για τα δημόσια οικονομικά.

Με την άνοδο του πληθωρισμού να θεωρείται από τους επενδυτές επίμονη, τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο την Τετάρτη θα τραβήξουν την προσοχή. Ο πληθωρισμός πιθανότατα επιταχύνθηκε ελαφρώς περαιτέρω πάνω από τον στόχο της Τράπεζας της Αγγλίας για 2%, στο 2,7%, αν και ο δείκτης που επικεντρώνεται στις υπηρεσίες μπορεί να δείξει επιβράδυνση. Δεδομένου του σκηνικού, οι όποιες παρατηρήσεις της BOE θα παρακολουθούνται στενά.

Στο άλλο δημοσιονομικό hotspot της Ευρώπης, τη Γαλλία, ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού θα παρουσιάσει την Τρίτη στο κοινοβούλιο την ατζέντα της πολιτικής του, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τον προϋπολογισμό.

