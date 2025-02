Οι αμοιβαίες επισκέψεις του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα και το Πεκίνο, αντίστοιχα, οργανώνονται για τον εορτασμό της 80ής επετείου της νίκης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε ο Ρώσος προεδρικός εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ στα μέσα ενημέρωσης, όπως αναφέρει το TASS.

Στις 9 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί εορτασμός στη Μόσχα για την επέτειο της νίκης στον «Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο», ενώ το Πεκίνο θα φιλοξενήσει εορταστικές εκδηλώσεις τον Σεπτέμβριο για την επέτειο του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Xi Jinping will join #Putin at the May 9 parade, Reuters reports.

Russian Ambassador to China Igor Morgulov claims the Chinese leader has accepted an invitation to attend the celebration of the USSR’s victory over Nazi Germany in Moscow.

The Chinese side has not yet commented… pic.twitter.com/zExo6I0OWj

— UATV English (@UATV_en) February 10, 2025