Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή που ο ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,6 Ρίχτερ, έπληξε την Καραϊβική έρχονται στη δημοσιότητα.

Ο Εγκέλαδος χτύπησε περίπου στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος, περίπου 10 χιλιόμετρα. Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή από το 2021, όταν 7,2 Ρίχτερ έπληξαν την Αϊτή με τουλάχιστον 2.248 νεκρούς.

Ο σεισμός προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της Καραϊβικής αλλά, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε υλικές ζημιές από τις αρχές κάποιας χώρας.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media καταγράφονται οι εφιαλτικές στιγμές του σεισμού, με αντικείμενα να πέφτουν και ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι. Σε κάποια, μάλιστα, ακούγονται οι σειρήνες που ήχησαν για τσουνάμι προειδοποιώντας τους κατοίκους.

⚠A Tsunami Warning Siren going off in the #Aguadilla, #PuertoRico.

The U.S. Virgin Islands are impacted All tsunami alerts have been cancelled, except for Cuba, Honduras, the Cayman Islands, Puerto Rico and the Virgin Islands pic.twitter.com/bLhqO2qPUY

— ⚡🌎 World News 🌐⚡ (@ferozwala) February 9, 2025