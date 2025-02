Ο Τάις, οι συζητήσεις με τη Μονακό και η αναζήτηση των Λέικερς (pic, vid)

«Μήλον της Έριδος» αποτελεί τις τελευταίες ώρες ο Ντάνιελ Τάις, με τον Γερμανό ψηλό να έχει απασχολήσει αρκετές ομάδες της Euroleague, ανάμεσα τους ο Παναθηναϊκός και η Μονακό. Ωστόσο, φαίνεται πως η μόνο ομάδα που έχει ακουστεί να ασχολείται ακόμη με τον 32χρονο είναι αυτή του Βασίλη Σπανούλη, μετά το στόρι του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ στο οποίο αναφέρει πως «ο Τάις πάει αλλού».

Έχοντας μείνει ελεύθερος από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και μόλις περάσουν 48 ώρες, θα μπορεί να υπογράψει σε οποιαδήποτε ομάδα θέλει εκτός ΝΒΑ. Κάπου εδώ μπαίνουν στην εξίσωση ο Λος Άντζελες Λέικερς.

After partying ways with @okcthunder Daniel Theis is heading to Euroleague and will sign a contract with Monaco per sources.

Οι «λιμνάνθρωποι» μετά το trade που έφερε τον Λούκα Ντόντσιτς συμπαίκτη του Λεμπρόν Τζέιμς, ήταν στην αγορά για ψηλό και είχαν αποκτήσει τον Μαρκ Γουίλιαμς, τον οποίον είχα πάρει με ανταλλαγή από τους Χόρνετς, δίνοντας τον Ντάλοτον Κνεχτ. Παρόλα αυτά, η συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε αφού ο παίκτης κόπηκε στα ιατρικά και δεν θα προστεθεί στο ρόστερ των Λέικερς που αναγκάζονται να στρέψουν την προσοχή τους αλλού.

Mark Williams’ physical with the Lakers showed multiple issues and the team failed him on the exam, sources tell ESPN. The physical was not failed due to his back, however. https://t.co/lY4XrSIlHf

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2025