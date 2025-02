Οι Νεοϋορκέζοι έφτιαξαν άγαλμα στον Ρονάλντο, στην Times Square

Η Νέα Υόρκη αποφάσισε να κινηθεί σε γιορτινούς ρυθμούς… για τα γενέθλια του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος έκλεισε τα 40 και όλος ο κόσμος αποφάσισε να του ευχηθεί, όμως η μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ έκανε κάτι διαφορετικό.

Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν δημιούργησαν ένα άγαλμα του Ρονάλντο και είχαν την ιδέα να το παρουσιάσουν στο κοινό. Το ομοίωμα του Πορτογάλου, μπήκε στην καρώτσα ενός αυτοκινήτου και πήγε στην Times Square, εκεί όπου πλήθος κόσμου το «λάτρεψε». Το άγαλμα, το οποίο φτιάχτηκε από ερασιτέχνες, δείχνει τον Ρονάλντο να κάνει έναν από τους κλασικούς πανυγηρισμούς του.

Διαβάστε επίσης: Το χαμόγελο του ωραίου ποδοσφαίρου

Cristiano Ronaldo fans in New York unveiled a statue of him for his 40th Birthday. 🇺🇸❤ pic.twitter.com/icfarvaJ3g

— TCR. (@TeamCRonaldo) February 5, 2025