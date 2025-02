Στους Μπακς τα δικαιώματα του Λεσόρ – Τι ισχύει με το ΝΒΑ out

Οι Μπακς είναι πλέον η ομάδα που έχει τα δικαιώματα του Ματίας Λεσόρ στο NBA, καθώς τα «ελάφια» απέκτησαν τον Τζέρικο Σιμς από την Νέα Υόρκη και μέσα στο πακέτο της ανταλλαγής μπήκε και ο Γάλλος ψηλός.

Αν ο Λεσόρ αποφασίσει κάποια στιγμή να πάει στο NBA, τότε μπορεί να συζητήσει μόνο με τους Μπακς για να παίξει εκεί. Ο σέντερ από την Μαρτινίκα έχει πρόσφατα υπογράψει επέκταση συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 2028 και αυτή την περίοδο αναρρώνει από τον τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι με την Μπασκόνια.

Ο Λεσόρ έχει NBA Out στο συμβόλαιό του, το οποίο όμως μπορεί να ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι του 2027, οπότε μέχρι τότε μένει στους πράσινους χωρίς περαιτέρω συζητήσεις. Ο Παναθηναϊκός διαφύλαξε τα νώτα του για τον Λεσόρ, ο οποίος με τις εμφανίσεις που έκανε το καλοκαίρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έκανε τις ομάδες του NBA να τον προσέξουν.

The Knicks have sent their draft rights for Matthias Lessort to the Bucks 🔁🇫🇷 pic.twitter.com/QFho7Sf7bj

— BasketNews (@BasketNews_com) February 6, 2025