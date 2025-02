Σακίλ Ο΄Νιλ για Ντόντσιτς: Ο «χοντρός Λούκα» είναι καλύτερος από το 99.9% των γκαρντ στο NBA

Ο Λούκα Ντόντσιτς έχει ακούσει πολλές φορές επικριτικά σχόλια για την φυσική του κατάσταση. Η αναπάντεχη ανταλλαγή του Σλοβένου γκαρντ σόκαρε τον κόσμο του NBA και τους φίλους του αθλήματος. Ο ίδιος ο Λούκα έπαθε κι αυτός σοκ όταν το έμαθε. Για τους λόγους της απόφασης των Μάβερικς έχουν γραφτεί πολλά. Ένας πάντως από αυτούς είναι και η φυσική κατάσταση του Ντόντσιτς, που προκαλούσε ανησυχία στην ομάδα του Ντάλας. Τα 122 κιλά του Σλοβένου τον κατατάσσουν ως τον έβδομο πιο βαρύ παίκτη της Λίγκας.

Luka Doncic has reached up to 270 pounds and the Dallas Mavericks were growing concerned, per ESPN.

This makes Luka the 7th heaviest player in the NBA 😳 pic.twitter.com/mvLOMoAjNL

— Basketball Forever (@bballforever_) February 2, 2025