Ντουράντ για Ντόντσιτς – Ντέιβις: «Είναι η μεγαλύτερη ανταλλαγή που έχω δει»

Η ανταλλαγή Ντόντσιτς – Ντέιβις συγκλόνισε τον κόσμο του NBA, καθώς δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Κέβιν Ντουράντ στις δηλώσεις του, σήμερα (2/2), υποστήριξε ακριβώς αυτό, λέγοντας ταυτόχρονα ότι η λίγκα είναι «άγριο μέρος», διότι ο σύλλογος σου μπορεί να σε ανταλλάξει στο πι και φι.

Ο Αμερικάνος σταρ φαίνεται να έχει δίκιο, καθώς ανταλλαγή τέτοιου μεγέθους δεν έχει γίνει, ούτε στα τελευταία 36 χρόνια που ζει, αλλά ούτε σε όλη την ιστορία του NBA. Επίσης τόνισε, ότι δεν πίστευε ότι ο Σλοβένος θα αποχωρούσε με τον τρόπο που έγινε από τους Μάβερικς, ειδικά σε αυτή την ηλικία.

«Είναι τρελό, πραγματικά τρελό. Ποτέ δεν πίστευα πως ο Ντόντσιτς σε αυτή την ηλικία θα γινόταν ανταλλαγή και μάλιστα μέσα στη σεζόν. Το ΝΒΑ είναι άγριο μέρος, φίλε. Αν αυτός μπορεί να γίνει ανταλλαγή, τότε όλοι μπορούν να γίνουν.

Οι παίκτες κρίνονται με διαφορετικά στάνταρ για την πίστη και την αφοσίωσή τους σε μια ομάδα σε σύγκριση με τους οργανισμούς. Αυτοί μπορούν να πουν «παράτα το», θα δώσω τον καλύτερο παίκτη μου» αν πιστεύουν πως δεν δουλεύει αυτή η συνεργασία. Αυτή πρέπει να είναι η μεγαλύτερη ανταλλαγή από τότε που είμαι στο ΝΒΑ ή που παρακολουθώ το πρωτάθλημα».

Kevin Durant’s instant reaction to the blockbuster trade between Los Angeles Lakers & Dallas Mavericks, including Luka Doncic & Anthony Davis 🗣

“Insane. I would’ve never thought Luka Doncic gets trade at this age, mid-season. The NBA’s a wild place, because, if he can get… pic.twitter.com/Q9Rucaz7uy

