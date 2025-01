Athletic: «Δεν ενδιαφέρεται για τον Τζίμα η Λίβερπουλ»

Ο Στέφανος Τζίμας είναι στα πρωτοσέλιδα στην Αγγλία και πολλά δημοσιεύματα μιλούν για ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για την απόκτηση του, όμως τις τελευταίες ώρες υπάρχει ανατροπή δεδομένων σύμφωνα με το «Athletic».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Τζέιμς Πιρς, ρεπόρτερ των reds στην έγκυρη αθλητική ιστοσελίδα, η Λίβερπουλ δεν ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 19χρονου άσου, τουλάχιστον προς το παρόν και δεν δείχνει διατεθειμένη να βγάλει από τα ταμεία της 25 εκατομμύρια για την αγορά του , παρά το γεγονός πως υπήρξε μία σύνδεση, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά.

«Η Λίβερπουλ δεν έχει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Στέφανου Τζίμα. Υπήρχαν δημοσιεύματα που την συνέδεαν με τον νεαρό Έλληνα επιθετικό ο οποίος αγωνίζεται στην Νυρεμβέργη ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ», αναφέρει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν υπάρξει δημοσιεύματα που θέλουν την αγγλική ομάδα, μάλιστα, να έχει ήδη συνομιλήσει και με την πλευρά του παίκτη, ενώ κάποια από αυτά ανέφεραν ότι ίσως η Λίβερπουν να προσπαθεί να κλείσει την μεταγραφή για το ερχόμενο καλοκαίρι.

