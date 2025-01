«Η Λίβερπουλ θα πάρει τον Τζίμα το καλοκαίρι»

Για δεύτερη φορά μέσα αε λίγες ημέρες το όνομα του Στέφανου Τζίμα έρχεται στο προσκήνιο για τη Λίβερπουλ, ωστόσο αυτήν τη φορά το έγκυρο γερμανικό Sky Sports, το πάει ένα βήμα παραπέρα.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ του μέσου, Φλοριάν Πλέτενμπεργκ, η Λίβερπουλ έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά τόσο με τον ίδιο τον παίκτη όσο και με τη Νυρεμβέργη, ενώ επιβεβαιώνει το προηγούμενο ρεπορτάζ του AnfieldWatch.

🚨🔴 FC Liverpool have started talks with 1. FC Nürnberg about a summer transfer for Stefanos #Tzimas. There was a phone call a few days ago.#LFC have also spoken to the player’s camp.

The 19y/o striker is regarded as one of the brightest forward talents in Greece, having… pic.twitter.com/wfUPmWNc3H

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 13, 2025