Σκόραρε ξανά ο Τζίμας αλλά δεν έφτανε στη Νυρεμβέργη (vid)

Ο Στέφανος Τζίμας βρήκε ξανά δίχτυα για τη Νυρεμβέργη, ωστόσο, ούτε αυτή τη φορά η ομάδα του έφτασε στη νίκη, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη, 2-2, εντός έδρας με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Η ομάδα του Μίροσλαβ Κλόζε είχε «μοιραίο» παίκτη τον Γιούλιαν Γιούτβαν, ο οποίος έχασε πέναλτι στο 60′ για να δώσει προβάδισμα δύο τερμάτων στη Νυρεμβέργη, ενώ στο 90’+1 με αυτογκόλ έδωσε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να φύγουν με το βαθμό της ισοπαλίας (2-2).

STEFANOS TZIMAS 🇬🇷(2006) RETOOK THE LEAD WITH A LOVELY FINISH!!!

7 GOALS IN 12 GAMES THIS SEASON!!!

CASPAR JANDER 🇩🇪(2003) WITH A LOVELY THROUGH BALL ASSIST!!!pic.twitter.com/xjWiqwD7Cf

— Football Report (@FootballReprt) December 1, 2024