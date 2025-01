Οι ερευνητές στη Νότια Κορέα επιχείρησαν μάταια σήμερα να συλλάβουν τον καθαιρεθέντα πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ μέσα στην κατοικία του στη Σεούλ για την αποτυχημένη απόπειρά του στις 3 Δεκεμβρίου να επιβάλει τον στρατιωτικό νόμο, καθώς εμποδίσθηκαν από τους σωματοφύλακές του.

Επί σχεδόν έξι ώρες, οι εισαγγελείς και οι πράκτορες της υπηρεσίας ερευνών για υποθέσεις διαφθοράς υψηλών προσώπων (CIO), η οποία έχει κεντρικό ρόλο στην έρευνα για «στάση» που άνοιξε σε βάρος του Γιουν, παρέμειναν στο εσωτερικό της προεδρικής κατοικίας, που βρίσκεται στα υψώματα της πολυτελούς συνοικίας Χανάμ.

Κατέληξαν να βγουν άπρακτοι γύρω στις 13:30 (τοπική ώρα, 06:30 ώρα Ελλάδας).

Δείτε βίντεο:

South Korean presidential guards and military troops thwarted an attempt to arrest impeached President Yoon Suk Yeol. The six-hour stand-off took place inside Yoon’s compound in Seoul https://t.co/sksLsp9QKu pic.twitter.com/iemmfVGvA3

— Reuters (@Reuters) January 3, 2025