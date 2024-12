Τεράστια κύματα έπληξαν παραθαλάσσιες πόλεις στο Περού.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τα κύματα -ύψους σχεδόν 3 μέτρων- να παρασύρουν και να καταστρέφουν αλιευτικά σκάφη.

Σε ορισμένα πλάνα φαίνεται το νερό να φτάνει μέσα στις πόλεις.

Τα κύματα που πλήττουν επανειλημμένα τη χώρα είναι πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερα από το κανονικό μέγεθος λόγω ενός σπάνιου καιρικού φαινομένου.

Πάνω από 80 λιμάνια στην κεντρική και βόρεια ακτή της χώρας έχουν κλείσει.

Τα κύματα προκάλεσαν πλημμύρες στο θέρετρο Λόμπιτος, με ξενοδοχεία και εστιατόρια να αναφέρονται μεταξύ των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές.

Το Ναυτικό του Περού προειδοποιούσε από την Τετάρτη ότι το ύψος των κυμάτων σε ορισμένες περιοχές θα ήταν τριπλάσιο από το κανονικό.

