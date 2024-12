«Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την στρατιωτική του παρουσία στην Βαλτική», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε την ώρα που η Φινλανδία υποπτεύεται ότι ρωσικό τάνκερ είναι υπεύθυνο για την θραύση του υποθαλάσσιου ενεργειακού καλωδίου EstLink 2 που συνδέει την Εσθονία με την Φινλανδία.

Ο Μαρκ Ρούτε είχε συνομιλία με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ για «το πιθανό σαμποτάζ υποθαλάσσιων καλωδίων»: «Εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη και την υποστήριξή μου. Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει την στρατιωτική του παρουσία στην Βαλτική», έγραψε ο Μαρκ Ρούτε στο Χ.

Spoke w/ @alexstubb about the ongoing Finnish-led investigation into possible sabotage of undersea cables. I expressed my full solidarity and support. #NATO will enhance its military presence in the Baltic Sea.

Η Εσθονία ξεκίνησε θαλάσσιες περιπολίες για την προστασία της ηλεκτρικής της σύνδεσης με την Φινλανδία, δύο ημέρες μετά την θραύση του καλωδίου EstLink 2 που συνδέει τις δύο χώρες μάλλον από τάνκερ που προερχόταν από ρωσικό λιμάνι, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας της Εσθονίας.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Εσθονίας ξεκίνησαν ναυτική επιχείρηση για την προστασία του Estlink 1, ανακοίνωσε στο Χ και ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάκνα.

If there is a threat to the critical undersea infrastructure in our region, there will also be a response.

Estonian Defense Forces @Kaitsevagi have launched a naval operation to protect the EstLink 1 undersea cable.

https://t.co/xzjbAH8ISf

— Margus Tsahkna (@Tsahkna) December 27, 2024