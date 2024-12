Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σπίτι στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα, όπως είπαν το Σάββατο στο Reuters νοσοκομειακές πηγές.

