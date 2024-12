Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα κατήγγειλε ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ βομβαρδίζουν ξανά το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στη βόρεια πλευρά της Λωρίδας.

Νωρίτερα, το Al Jazeera είχε μεταδώσει ότι ο ισραηλινός στρατός είχε διατάξει τους αμάχους που βρίσκονταν κοντά στο νοσοκομείο να απομακρυνθούν από την περιοχή, λέγοντας ότι θα πραγματοποιήσει επίθεση.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

#Breaking

The Israeli occupation targets the gate of Kamal Adwan Hospital in northern #Gaza with an artillery shell@qudsn correspondent: The Israeli occupation forces stationed in the Beit Lahia project are firing intensively towards the gate of Kamal Adwan Hospital in the… pic.twitter.com/lh4VeGBRP8

— ⚡🌎 World News 🌐⚡ (@ferozwala) December 20, 2024