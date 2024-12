Επίσημο: Ανέλαβε τη Βίρτους ο Ιβάνοβιτς (pic)

Την πρόσληψη του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ανακοίνωσε η Βίρτους Μπολόνια, με τον Μαυροβούνιο να πιάνει άμεσα δουλειά.

Οι Ιταλοί είναι στην τελευταία θέση της Euroleague μετά την ήττα από την Άλμπα Βερολίνου, με τον Λούκα Μπάνκι να υποβάλει την παραίτησή του η οποία και έγινε δεκτή από τη διοίκηση του συλλόγου.

𝐃𝐔𝐒𝐊𝐎 is our new 𝐡𝐞𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 🤍🫡🖤

Welcome coach! pic.twitter.com/fWY04VTNMN

