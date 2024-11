Είναι σημαντικό να μιλάμε στα παιδιά μας για το σεξ – Ποια είναι τα 14 πράγματα που πρέπει να ξέρουμε;

Οι περισσότεροι γονείς δεν ανυπομονούν για τη στιγμή που θα μιλήσουν στα παιδιά τους για το σεξ.Όμως, με το γραφικό περιεχόμενο να βρίσκεται μόνο μερικά κλικ μακριά, οι συζητήσεις αυτές είναι πιο σημαντικές από ποτέ.

Ειδικοί σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μοιράζονται με τον Guardian τις συμβουλές τους για το πώς πρέπει να επικοινωνούμε με τα παιδιά για θέματα που έχουν να κάνουν με το σώμα τους, τις σχέσεις και τη συναίνεση.

Ξεκινήστε από νωρίς

«Πρέπει πάντα να είστε ένα βήμα μπροστά από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το παιδί σας ώστε να μην βρεθείτε προ τετελεσμένων», λέει η Μίλυ Έβανς, σεξουαλική παιδαγωγός.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις σχετικά με τη σωματική αυτονομία και τη συναίνεση.

Να είστε προσιτοί

«Το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο όπου ξέρουν ότι μπορούν πάντα να έρθουν να μας μιλήσουν με άνεση», λέει η Ντόλυ Παντάλια, διευθύνουσα σύμβουλος της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης School of Sexuality Education.

«Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τακτικές συζητήσεις για το σεξ και τις σχέσεις».

Αποφύγετε την αμηχανία

Αν διδασκόμαστε από μικρή ηλικία ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι ντροπιαστική, «γίνεται μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία», λέει ο Τζαστίν Χάνκοκ, συγγραφέας του βιβλίου Can We Talk About Consent?

«Δεν υπάρχει τίποτα στο θέμα του σεξ και των σχέσεων που να το καθιστά εξορισμού άβολο θέμα. Είναι απλώς ότι εμείς το κάνουμε άβολο».

Επιλέξτε τη σωστή στιγμή

Oι εκπαιδευτές σεξουαλικής αγωγής λένε ότι είναι καλύτερο να θίγετε μεγάλα θέματα ενώ κάνετε κάτι άλλο.

«Πολλές φορές, οι χρήσιμες συζητήσεις για το σεξ και τις σχέσεις συμβαίνουν στα αυτοκίνητα, όταν δεν κοιτάζετε ο ένας τον άλλον ή όταν πλένετε τα πιάτα», λέει ο Χάνκοκ.

Η ορολογία έχει σημασία

Όλοι οι σεξουαλικοί εκπαιδευτές συνιστούν να αποφεύγονται οι περιφράσεις ή η αργκό για τα μέρη του σώματος.

«Χρησιμοποιήστε σωστούς όρους για την ανατομία, αντί να καλύπτετε τα σώματα και τα γεννητικά όργανα με ντροπή και στίγμα», λέει ο Παντάλια.

«Το να είσαι πραγματικά σαφής σημαίνει ότι βεβαιώνεσαι ότι περνάς το μήνυμά σου».

Να είστε ουδέτεροι και μη επικριτικοί

Η Έβανς λέει ότι είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε ουδέτερη γλώσσα όταν μιλάτε για τον μελλοντικό σύντροφο του παιδιού σας.

«Μην λέτε ‘όταν θα έχεις αγόρι’, αλλά ‘το άτομο με το οποίο θα είσαι σε σχέση’».

Επίσης οι γονείς καλό θα ήταν να προσπαθούν να περιορίσουν την κριτική.

«Το να απαντάτε με επικριτική διάθεση είναι ένας πολύ γρήγορος τρόπος να κλείσετε τις μελλοντικές συζητήσεις».

Είναι τιμή για ένα νέο άτομο να σας εμπιστευτεί τέτοια θέματα, οπότε αντιμετωπίστε το με τον σεβασμό που του αξίζει, λέει η Σίμπσον.

«Μεγάλωσα σε μια αρκετά ομοφοβική, μισογυνική, αντι-τρανσέξουαλ κουλτούρα και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό είμαστε ακόμα εκεί, οπότε μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο όταν συμβαίνει μια απροσδόκητη συζήτηση με ένα νέο άτομο».

Προτείνει να προσπαθήσουμε «να είμαστε ανοιχτοί και να μην το κατευθύνουμε το νεαρό άτομο προς κάποια κατεύθυνση».

Αγκαλιάστε το χιούμορ

Το γέλιο σίγουρα μπορεί να βοηθήσει.

«Το σεξ είναι αστείο», λέει ο Μόργκαν.

«Το να μιλάς για το σεξ είναι αστείο και διασκεδαστικό. Αν μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την αμηχανία και το ταμπού, νομίζω ότι αυτό που τους δίνουμε είναι σεξουαλική παιδεία».

«Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ικανά να έχουν πρόσβαση σε ό,τι χρειάζονται όσον αφορά το σεξ, είτε πρόκειται να αγοράσουν προφυλακτικά είτε να πάνε να κάνουν ένα τεστ για μια σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν αυτή τη δεξιότητα, αυτό αποτελεί τεράστιο μέρος μιας ευτυχισμένης και υγιούς ζωής».

Μιλήστε για την συναίνεση

«Οι άνθρωποι υποθέτουν ότι τα παιδιά τους θα μεγαλώσουν και θα έχουν ηθική. Πιστεύουν ότι τα δικά τους παιδιά δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιτεθούν σεξουαλικά σε κάποιον», λέει ο Έβανς.

«Αλλά πρέπει να διδάξουμε τα βασικά πράγματα, όπως η συναίνεση και η επικοινωνία».

Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι πρέπει να μαθαίνουν από μικρή ηλικία πως η σωματική επαφή είναι κάτι στο οποίο έχουν λόγο και έχουν το δικαίωμα να την αρνηθούν αν δεν νοιώθουν άνετα.

Ακόμα και αν πρόκειται για μια αγκαλιά από κάποιο συγγενικό πρόσωπο.

Μην βασίζεστε στο σχολείο

Από το 2022 η διδασκαλία του μαθήματος της σεξουαλικής αγωγής παραμένει στη «διακριτική ευχέρεια» των εκπαιδευτικών που καλούνται να το επιλέξουν ως μάθημα επιλογής.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής δεν εντάσσεται στην υποχρεωτική διδακτέα ύλη αλλά αποτελεί μάθημα επιλογής ως τμήμα των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων».

Όμως, ο χρόνος αυτός δεν επαρκεί ώστε να αφομοιωθούν όλες οι θεματικές και να επιτευχθούν οι στόχοι ανά ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της UNESCO και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Διδάξτε τους να σκέφτονται κριτικά για την πορνογραφία

Μία σημαντική έλλειψη είναι ότι οι νέοι δεν εξοπλίζονται με τις δεξιότητες να σκέφτονται κριτικά για όσα βλέπουν στο διαδίκτυο, λέει ο Έβανς.

«Περισσότερο από κάθε άλλη γενιά, οι νέοι έχουν πρόσβαση σε σεξουαλικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, αλλά πολλά πράγματα που μπορεί να δουν εκεί φρικτά».

Τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν τις δεξιότητες να καθορίζουν τι είναι αληθινό, τι είναι ιατρικά ακριβές και τι είναι χρήσιμο.

Η καθυστέρηση των συζητήσεων αυτών σημαίνει ότι «αφήνουμε τα παιδιά στον κίνδυνο να έχουν την πρώτη τους εκπαίδευση για το σεξ από την πορνογραφία και αυτό είναι επικίνδυνο.

Η πορνογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια αφορμή για να μιλήσετε για το σεξ και τις σχέσεις ευρύτερα.

Επιπλέον δίνεται η ευκαιρία να εξηγήσετε γιατί το πορνό δεν είναι ρεαλισυτικό: δημιουργείται από ερμηνευτές, συχνά επικεντρώνεται σε μια ανδρική προοπτική, μερικές φορές βίαιο, και χωρίς συζητήσεις σχετικά με τη συναίνεση ή το νόημα.

Μιλήστε για την αντισύλληψη

Πολλοί γονείς όταν μιλάνε για το σεξ επικεντρώνονται στη συμβουλή της χρήσης προφυλακτικού, και μέχρι εκεί.

Ωστόσο, οι συζητήσεις για την αντισύλληψη είναι πιο περίπλοκες.

Οι γονείς πρέπει να αναφέρουν τις επιλογές που υπάρχουν και να τονίζουν ότι αυτό που έχει σημασία είναι να είναι οι νέοι ασφαλείς και να κάνουν τη σωστή επιλογή για το σώμα τους.

Μιλήστε και στα αγόρια για την περίοδο

Διδάξτε σε όλα τα παιδιά για όλα τα σώματα, όχι μόνο για το δικό τους.

Είναι σημαντικό να μάθουν όλοι για τον εμμηνορρυσιακό κύκλο, όχι μόνο από βιολογική και υγειονομική άποψη, αλλά και για να αποκτήσουν ενσυναίσθηση και κατανόηση.

Αφήστε χρήσιμες πηγές στο σπίτι

Είναι καλό να υπάρχει μέσα στο σπίτι υλικό όπως επιστημονικά βιβλία και περιοδικά, χιουμοριστικό υλικό όπως κόμικ αλλά και ταινίες και σειρές.

Ο Σίμπσον λέει ότι αξίζει να παρακολουθήσετε την τηλεοπτική εκπομπή Sex Education με τους εφήβους για να τη χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία.

Παραδεχτείτε ότι και εσείς μαθαίνετε ακόμα

Το σημαντικό είναι να μην ντρεπόμαστε να παραδεχτούμε ότι δεν είμαστε παντογνώστες.

Είναι μια αμφίδρομη διαδικασία και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μάθουμε και πράγματα από τα παιδιά.