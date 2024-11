Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτηρίζει «θαρραλέα απόφαση» την έκδοση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο των ενταλμάτων σύλληψης κατά του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του μέχρι πρότινος υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ.

«Υποστηρίζουμε το ένταλμα σύλληψης. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό αυτή η θαρραλέα απόφαση να τεθεί σε εφαρμογή από όλες τις χώρες μέλη της συμφωνίας ώστε να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη της ανθρωπότητας στο διεθνές σύστημα», δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη.

«Είναι αναγκαίο οι δυτικές χώρες, που κάνουν μαθήματα Δικαίου, δικαιοσύνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο εδώ και χρόνια να τηρήσουν τώρα τις δεσμεύσεις τους, πρόσθεσε.

