«Συγκεκριμένες πληροφορίες για πιθανή σημαντική αεροπορική επιδρομή στις 20 Νοεμβρίου» στην Ουκρανία επικαλούνται οι ΗΠΑ που ανακοίνωσαν ότι κλείνουν προσωρινά και για λόγους ασφαλείας την πρεσβεία τους στο Κίεβο.

«Για λόγους ασφαλείας η πρεσβεία θα παραμείνει κλειστή και οι υπάλληλοι έχουν λάβει σχετικές οδηγίες. Η πρεσβεία των ΗΠΑ συνιστά στους Αμερικανούς πολίτες να είναι προετοιμασμένοι να πάνε σε καταφύγιο αμέσως σε περίπτωση που υπάρξει αεροπορικός συναγερμός».

Ukraine: The U.S. Embassy in Kyiv received specific information of a potential significant air attack on Nov 20. The Embassy will be closed and recommends U.S. citizens be prepared to immediately shelter in the event an air alert is announced. https://t.co/ah0bpDfULK pic.twitter.com/m8cWXCXT2V

— Travel – State Dept (@TravelGov) November 20, 2024