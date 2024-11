Σοκαριστικές στιγμές: Άνθρωπος από τον πάγκο της Ουγγαρίας κατέρρευσε στο γήπεδο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο (vid)

Όλα έβαιναν κανονικά για οκτώ λεπτά στον αγώνα της Ολλανδίας με την Ουγγαριά για το Nations League μέχρις ότου άνθρωπος από τον πάγκο των φιλοξενούμενων κατέρρευσε.

Όπως ήταν αναμενόμενο, σε πρώτο χρόνο υπήρξε πανικός από παίκτες και παράγοντες, εντός και εκτός γραμμών.

Match between Hungary and Holland suspended. Possible heart problem on the bench.#CovidDeaths #covidvaccines pic.twitter.com/j7vZY6tKJ0

— Chris K, MSc (@ChrisGreece48) November 16, 2024