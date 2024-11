«Συγγνώμη για τον πόνο»: O Τζέιμι Όλιβερ αποσύρει το «προσβλητικό» βιβλίο του από τα ράφια

Ο Τζέιμι Όλιβερ, ο διάσημος σεφ και συγγραφέας, έχει δεχτεί τα πυρά μιας ολόκληρης κοινότητας. Ως αποτέλεσμα το μυθιστόρημα 400 σελίδων με τίτλο Billy and the Epic Escape που περιγράφει την ιστορία μιας κοπέλας των Αβορίγινων με μυστικιστικές δυνάμεις, η οποία ζει σε ανάδοχη οικογένεια και πέφτει θύμα απαγωγής από το σπίτι της στην κεντρική Αυστραλία.

Η ιστορία εξόργισε κάποιους ηγέτες των Πρώτων Εθνών (οι επικρατέστεροι αυτόχθονες πληθυσμοί) που το χαρακτήρισαν το βιβλίο «προσβλητικό», επισημαίνοντας γλωσσικά λάθη και κατηγορώντας το για «διαγραφή, υποτίμηση και στερεοτυπική απεικόνιση των Πρώτων Εθνών και των εμπειριών τους».

Ο διάσημος βρετανός σεφ Τζέιμι Όλιβερ, που είναι σε περιοδεία στην Αυστραλία για την προώθηση του νέου βιβλίου μαγειρικής που υπογράφει, απολογήθηκε για το λάθος.

Ο Τζέιμι Όλιβερ δήλωσε «συντετριμμένος» που προκάλεσε πόνο και ξεκαθάρισε ότι «δεν ήταν ποτέ πρόθεσή του να παραποιήσει αυτό το βαθιά επώδυνο θέμα».

📚🏡 Win a Magical Book Shed Filled with Puffin Books for Your School! 🏡📚

We have teamed up with @PuffinBooks and @jamieoliver to celebrate the release of Jamie’s latest kids book ‘Billy and the Epic Escape’.

For a chance to #win:

✨ Follow @twinklresources

✨Like &… pic.twitter.com/fmK8r1YZPK

— Twinkl Resources (@twinklresources) June 5, 2024