Η Πάμελα Άντερσον κυκλοφορεί βιβλίο μαγειρικής με τίτλο «I love you»

Η Πάμελα Άντερσον δήλωσε «ενθουσιασμένη» με την ανακοίνωση του πρώτου της βιβλίου μαγειρικής «I Love You by Pamela Anderson: Recipes from the Heart» που θα κυκλοφορήσει επίσημα στα ράφια των καταστημάτων στις 15 Οκτωβρίου.

Ένα πολύτιμο δώρο

Εμπνευσμένο από τον ρουστίκ τρόπο ζωής της στο κτήμα της οικογένειάς της στη Νήσο Βανκούβερ, το βιβλίο μαγειρικής 288 σελίδων της 56χρονης απόφοιτης του Baywatch περιλαμβάνει πάνω από ογδόντα «σπιτικές και επηρεασμένες από τον κόσμο» plant-based συνταγές, καθώς και συμβουλές για τον βιώσιμο σχεδιασμό και την κηπουρική.

Ο Μπράντον ήρθε και μου είπε: «Μαμά, το όνειρο σου θα γίνει πραγματικότητα»

Το βιβλίο μαγειρικής της Άντερσον προέκυψε ως δώρο για το καλωσόρισμα του σπιτιού, ένα κουτί με κάρτες συνταγών με την ένδειξη «I Love You» για τους γιους της – τον Μπράντον Τόμας Λι και τον Ντίλαν Τζάγκερ Λι – και τις φίλες τους.

Η Πάμελα απέκτησε τον 27χρονο παραγωγό, υποψήφιο για Emmy, και το 26χρονο μοντέλο-μουσικό κατά τη διάρκεια του τριετούς γάμου της με τον τρεις φορές υποψήφιο για Grammy Τόμι Λι, ο οποίος έλαβε τέλος το 1998.

Η ανάρτηση της Άντερσον στο Instagram δέχτηκε εγκωμιαστικά σχόλια και από τα δύο αγόρια της, την παραγωγό-σταρ του Unprisoned, Κέρι Ουάσινγκτον, την ηθοποιό του Blue Eye Samurai, Μπρέντα Σονγκ, και το μοντέλο του DNA, Κάρολιν Μέρφι.

«Αυτό ήταν πάντα το όνειρο μου

Το I Love You σηματοδοτεί το δεύτερο βιβλίο της συνιδρύτριας του Sonsie Skin μετά την έκδοση του μπεστ σέλερ της στους NY Times, τα απομνημονεύματα της με τίτλο «Love, Pamela» πέρυσι.

Η Πάμελα θα είναι η επόμενη οικοδέσποινα της εκπομπής vegan μαγειρικής Pamela’s Cooking With Love, η οποία θα κάνει πρεμιέρα αργότερα φέτος στο Food Network Canada.

«Αυτό ήταν πάντα το όνειρο μου να κάνω μια εκπομπή μαγειρικής. Πάντα, πάντα, πάντα, πάντα. Ο Μπράντον ήρθε και μου είπε: «Μαμά, το όνειρό σου θα γίνει πραγματικότητα». Και τώρα είμαστε στο Food Network Canada, το οποίο είναι ακόμη καλύτερο, επειδή επιμένω τόσο πολύ να κάνω καναδικά έργα και να συνεργάζομαι με καναδικές εταιρείες παραγωγής», δήλωσε η Άντερσον στο δίκτυο τον περασμένο Νοέμβριο».