Πυρκαγιές καίνε σε πέντε κομητείες του Νιου Τζέρσεϊ, κυρίως στα κεντρικά και νότια. Ξεκίνησαν από parkway, δηλαδή δρόμο για ΙΧ εντός περιαστικού πάρκου, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, από ηλεκτρικό αυτοκίνητο του οποίου η μπαταρία ανεφλέγη. Συναγερμοί καπνού στη Νέα Υόρκη που είναι υποχρεωτικοί σε όλη την πόλη, χτυπούν κυρίως στα βόρεια του Μανχάταν.

Η Νέα Υόρκη προειδοποιεί τους κατοίκους για τον καπνό, προτρέπει σε προσοχή με το φυσικό αέριο και τις ψησταριές σε εξωτερικούς χώρους. Πυρκαγιές έκαιγαν από τη μία άκρη του Νιου Τζέρσεϊ μέχρι την άλλη την Παρασκευή, μετά από έναν από τους ξηρότερους μήνες που έχουν καταγραφεί ποτέ, οδηγώντας τη Νέα Υόρκη να εκδώσει προειδοποιήσεις για τον καπνό και αναγκάζοντας τους αγρότες να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν τις σοδειές τους.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση με κόκκινη σημαία για την περιοχή λόγω των ισχυρών ανέμων που μπορεί να επιδεινώσουν τις πυρκαγιές, όπως μεταφέρει το Reuters.

«Αυτές οι συνθήκες – ξηρός καιρός και θυελλώδεις άνεμοι – έχουν τη δυνατότητα να εξαπλώσουν τυχόν πυρκαγιές που θα αναπτυχθούν μέχρι σήμερα», δήλωσε ο Μάθιου Τάουμπερ, υπηρεσιακός μετεωρολόγος σε τοπικό γραφείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.



Η κυβέρνηση της Νέας Υόρκης προειδοποίησε τους κατοίκους ότι μπορεί να δουν ή να μυρίσουν καπνό από τις πυρκαγιές και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στη χρήση ψησταριών και υπαίθριων γκαζιών κατά τη διάρκεια «αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς σε θάμνους».

Μία από τις πυρκαγιές καίει κατά μήκος των Πάλισέιντς στην κομητεία Μπέργκεν του Νιου Τζέρσεϊ, απέναντι από τη γέφυρα Τζορτζ Ουάσινγκτον από την πόλη. Ο καπνός από την πυρκαγιά κυλούσε πέρα από τον ποταμό Χάντσον σε γειτονιές στο βόρειο άκρο του Μανχάταν, όπως έδειξαν βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο αντίθετο άκρο της πολιτείας, μια πυρκαγιά στην κομητεία Γκλούστερ φαινόταν να καίει στην απέναντι πλευρά του ποταμού Ντέλαγουερ από τη Φιλαδέλφεια. Τουλάχιστον άλλες τρεις πυρκαγιές έκαιγαν στις κομητείες Όσεαν, Κάμπτεν και Μπάρλινγκτον.

Στην περιοχή της Νέας Υόρκης δεν έχει σημειωθεί σημαντική βροχόπτωση από τα μέσα Σεπτεμβρίου και δεν προβλέπονται σημαντικές βροχοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναμένει ελαφριά βροχόπτωση 80 χιλιοστών το βράδυ της Κυριακής.

